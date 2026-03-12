政協會議閉幕　11位委員談“十五五”信心

全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艶 海涵）3月11日，全國政協十四屆四次會議在京圓滿閉幕。期間，11位來自台聯、對外友好、港澳、醫療、文藝、教育、科技、生態等多個界別領域的全國政協委員們接受中評社記者訪問。委員們結合自身履職領域，暢談對“十五五”時期國家發展的展望，他們普遍都提到的一個關鍵詞是“信心”。



全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周表示，“十五五”時期是國家推進高質量發展的關鍵時期，科技與生產力發展將實現突破性進展、內需市場將迎來大規模擴大、共同富裕發展水平將更上一層樓。



楊毅周表示，對於台胞台企而言，“十五五”時期的到來意味更多的發展機遇：首先，大陸高科技的大發展會讓相關產業鏈愈發完整，台胞台企在高科技領域有著獨特優勢，嵌入大陸的發展產業鏈後，台胞將迎來新的發展階段；其次，大陸大規模內需市場的形成，會讓台胞台企在大陸找到新的市場和發展空間；最後，“十五五”規劃的推進將催生更多優質崗位和發展機會，台灣青年能在大陸的發展中找到屬於自己的機遇，擁有廣闊的發展空間。



全國政協委員、新鴻基地產執行董事郭基煇接受中評社記者採訪表示，“十五五” 規劃中關於香港的篇幅為歷年最大，除鞏固國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的 “四個中心” 定位，以及國際法律及解決爭議服務、區域知識產權貿易、中外文化藝術交流等相關功能定位外，還明確提出支持香港打造國際人才集聚中心，並強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心及國際風險管理中心功能。其中，特別值得注意的是，財富管理中心。



郭基煇指出，“在當前地緣政治環境複雜多變的形勢下，香港已成為安全港”，無論是境外資產還是離岸人民幣資產，在港均具備安全保障，且投資機會日益增多。他對未來五年豐富離岸人民幣投資工具與產品、做強財富管理業務持樂觀態度，認為香港將在美元、港元之外，進一步鞏固離岸人民幣理財及財富管理中心的新定位，為境外資產與離岸人民幣資產提供更廣闊的發展空間。



全國政協委員、香港金融發展協會主席魏明德表示，“十五五”時期，香港要深度融合國家發展大局，其中北部都會區的建設必須大力推進，這會是香港發展的全新起點。我們可以將科技、人才、教育與金融融合發展，推動跨行業、跨學科、跨地域合作，攜手為國家發展服務。



全國政協委員、香港立法會議員蘇長榮表示，對於“十五五”時期香港的發展滿懷期待。他指出，香港對接“十五五”規劃是水到渠成的事。香港融入國家發展大局已有多年，如今的定位是融入並服務國家發展大局，足見中央對香港的重視，也能看出香港必將在國家發展中承擔重要角色。相信香港若能做好與“十五五”規劃的對接、把握發展機遇，必將迎來更好的發展。



全國政協委員、博鰲亞洲論壇秘書長張軍接受中評社記者採訪表示， “十五五”規劃作為我國未來五年經濟社會發展的行動藍圖，具有里程碑式的意義。規劃精準抓住了中國式現代化建設夯實基礎、全面發力的核心問題，緊扣世界經濟轉型趨勢，聚焦創新發展、綠色轉型等關鍵領域，同時直面世界大變局帶來的突出挑戰，各項部署及時、得力、到位。



張軍表示，透過這份規劃，能清晰感受到中國發展模式正在發生新的轉變，這讓全社會對中國現代化建設、民族復興偉業的未來發展充滿信心。作為對外友好界別委員，他表示，今年是中國“十五五”開局之年，國際社會高度關注中國發展，期待中國能為世界帶來新機遇、發揮引領作用。他認為，兩會的部署不僅彰顯了中國事業的世界意義，更將向全球傳遞信心與力量，為當前動蕩不安的世界注入穩定性和確定性，充分體現了中國作為大國的責任與擔當。



全國政協委員、中國駐英國大使鄭澤光表示，“十五五”對於香港而言，是重大的發展利好。“十五五”規劃向全世界傳遞出中國發展的信心與定力，也將為世界發展帶來新的機遇，更向包括香港在內的全中國傳遞了發展的信心與奮進的動員力。我們對中國的發展、香港的發展，以及包括香港在內的全中國的建設發展，都滿懷信心。



全國政協委員、中國工程院院士、北京大學常務副校長兼醫學部主任喬傑接受中評社記者採訪表示，“十五五” 開局對醫藥衛生事業意義重大，未來五年亦將是生物醫藥技術迅猛發展的關鍵階段。她強調，需聚焦內涵建設，讓優質醫療技術與藥品更好惠及百姓。喬傑介紹，今年兩會提案，其重點圍繞臨床醫學方法學研究、運動康復體系建設、推進生育友好型社會政策等方面提出建議，她認為這些都具備廣闊發展前景與實踐價值。



談及兩岸醫療合作，喬傑指出，兩岸醫療發展理念高度契合，尤其在細節落實層面，存在諸多可相互借鑒、協同支撐的空間，為深化兩岸醫療領域交流合作奠定了良好基礎。



全國政協委員、中國煤礦文工團團長、知名演員靳東表示，從整個國家的層面，有太多的展望和期待。從本職工作和主責來講，還是希望能夠在文化藝術戲劇方面產出更多的建議，或是能夠有一些好的作品儲備，也希望能夠在十五五開局之年，排出一到兩部好的作品。同時，靳東也想對喜愛他的台灣粉絲們說，大家可以多到內地來走一走，看一看，也期待未來能夠和很多台灣同行有更多更好的合作。



全國政協委員、中央民族大學教授蒙曼表示，當下大家都在倡導新大眾文藝，如今正是全民參與文化建設的時代。文化本就根植在每個人身上，只要激發起每個人的文化熱情，相信在“十五五”時期中華優秀傳統文化必然能實現創造性轉化、創新性發展。



“我對‘十五五’的發展滿懷信心，也為國家如今的良好發展態勢感到自豪。”全國政協委員、廣東技術師範大學副校長，民建廣東省第十屆委員會副主任委員許玲表示，當前我國人工智能發展、產業升級的步伐都非常快，接下來的工作中，我們會堅決貫徹落實好相關精神，全力培養好應用型人才與技術技能型人才。許玲也提到，今年兩會提出了構建就業友好型發展方式，她曾針對這個問題提交了相關提案和建議。從堅持就業優先到構建就業友好型發展方式，國家這樣的發展變化令人倍感振奮與鼓舞。作為全國政協委員，她將做好兩會精神的傳達，同時更好地做好人才培養工作。



全國政協委員、河南大學學術副校長傅聲雷對“十五五”規劃的推進落實充滿信心。他指出，“十五五”時期，我國仍要在中國特色社會主義道路上堅持走可持續發展之路，綠色經濟轉型是實現這一目標的重要途徑。談及《生態環境法典》，傅聲雷說，這與習近平總書記的“兩山”理論、生態文明建設要求高度契合，未來將成為我國堅持中國特色社會主義道路、推進綠色經濟轉型所遵循的重要方針和重要指南。



全國政協委員、哈爾濱工業大學副校長範峰表示，“十五五”時期是我國全面建設現代化國家的關鍵時期。期待在科技自立自強、教育科技人才一體化發展方面，我們國家能取得更大的成就，而這些成就也將成為我國全面建設現代化國家的重要支撐。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）

