蒙曼談閉幕感受：春牛春杖，無限春風來海上

全國政協委員蒙曼（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）“春牛春杖，無限春風來海上。”全國政協十四屆四次會議3月11日閉幕，全國政協委員蒙曼會後受訪時引用這句詞描述當下心情和感受。



這句詞出自北宋文學家蘇軾在海南儋州時所作的《減字木蘭花·己卯儋耳春詞》，是立春日的詠春之句，兼具民俗意趣與闊朗意境。“春牛”即土牛，“春杖”是耕夫持有的犁杖，二者皆是古時立春“鞭春牛”的民俗意象——立春日造土牛、執犁杖鞭打，意在勸農耕、促春耕，象徵新一年農事開啟，寄托著五穀豐登的美好期許。“無限春風來海上”則緊扣儋州地處海島的地域特點，寫浩蕩春風自海上拂面而來，將春日的生機與闊朗盡數鋪開。



談及對“十五五”時期我國文化領域發展的期待，蒙曼表示，當前新大眾文藝理念深入人心，全民參與文化建設的新時代已然到來。文化本就根植於每個人的心中，只要充分激發全民的文化熱情，中華優秀傳統文化必能實現創造性轉化、創新性發展。



蒙曼始終心系兩岸文化交流，表示願為此多辦實事。她堅信，兩岸的文化交融與心靈契合，終將讓同胞攜手同心、凝心聚力，兩岸也終將走到一起。



在推動兩岸青年共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化方面，蒙曼也給出了建議。她認為，核心要義在於推動兩岸青年多走動、深交流，可先從網上交流入手，為兩岸青年搭建起溝通的橋梁。