周小柯：兩岸經貿持續邁向深度融合

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前接受中評社記者採訪，深度剖析“十五五”規劃草案中“推動兩岸經濟合作”相關內容。他指出，兩岸經貿關係將朝深度融合的方向持續邁進，在大陸經濟高質量發展和深化兩岸融合發展過程中實現新的發展。



兩岸經濟合作是兩岸關係發展的重要動力



“十五五”規劃綱要草案在第六十章談及兩岸關係，列有兩小節內容，其中將“推動兩岸經濟合作”放在第一小節。



如何理解兩岸經濟合作對於兩岸關係發展的重要性？周小柯表示，兩岸經濟合作是兩岸關係發展的重要基礎和重要動力，是兩岸關係行穩致遠的關鍵一環。推動兩岸經濟合作是推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的內在要求和重要體現，是深化兩岸融合發展的重要內容，是持續增進兩岸同胞共同利益福祉的有效路徑。過去40多年來，兩岸經濟形成了“你中有我、我中有你”的密切關係，特別是兩岸產業鏈供應鏈的深度相嵌、深度契合，不僅對大陸經濟社會發展起到了助推作用，更對台灣地區的產業升級和經濟發展起到了強大支撐，切實增進了兩岸同胞的利益福祉。



周小柯認為，從總體上看，“十五五”規劃綱要草案中關於推動兩岸經濟合作的部署具有三個特點。一是緊密圍繞台胞台企的發展利益，注重台胞台企個體發展與國家戰略的有機結合。二是強調加強產業合作，注重全面扎實推進合作平台建設。三是進一步構建有利於兩岸經濟深度合作的市場體系，注重兩岸共同市場和多層次兩岸金融市場等的建設。“十五五”時期，祖國大陸將形成更加完善的促進台胞台企發展的市場體系和政策支持體系，讓廣大台胞台企有機會、有能力充分分享發展新機遇。

