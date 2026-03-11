北車傳炸彈恐嚇！他批賴清德害社會沒救了

中評社台北3月11日電／今（11）日晚間，臉書知名社團出現一則令人心驚的恐嚇貼文。一名網友公開發文聲稱，將於明（12）日中午12時，在台北火車站“隨機安置炸彈”。更點名“總統”賴清德，表示“這個社會沒救了，我來補救”。後續仍待警政相關單位調查發文者的IP位置以及身分背景。



據TVBS報道，網友截圖顯示，該名男子在文中痛批政府無能，更口出狂言提起2025年底的“張文案”，表示：“好戲才要開始”。隨後明確點出時間為2026年3月12日中午12時，地點則鎖定人潮往來密集的“台北火車站”，聲稱將“隨機安置炸彈”。



雙北警力不敢大意，已於第一時間全面啟動緊急應變機制。捷運警察隊稍早完成北車體系大搜查，確保現場暫無爆裂物或其他可疑情事；北市刑大則同步啟動網路追蹤，誓言在最短時間內將發文者緝捕歸案。



另外，鐵路警察局台北分局亦表示，已與台鐵、高鐵站方成立專案小組，全面強化各站點的巡守勤務。目前警方已在車站內外提高警戒級別，並針對可疑物品實施偵測。



警方已下令將持續強化北車周邊及各捷運站的戒備工作，維安警力將維持高頻率巡邏直至警報解除，確保旅客安全無虞。警方呼籲民眾，若在車站周邊發現任何無人看管的可疑包包、物品，或行為詭異的人士，應第一時間通報台鐵、捷運工作人員或現場員警處理。