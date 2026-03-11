呂堅：打造全球首個跨境常態低空飛行航線

全國政協委員、香港民建聯常委、香港新界社團聯會副理事長呂堅（受訪者供圖） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議圓滿完成各項議程，11日上午在人民大會堂閉幕。全國政協委員、香港民建聯常委、香港新界社團聯會副理事長呂堅在此間接受記者訪問時表示，自己在兩會期間十分關注低空經濟的討論。他認為，現時全球未有“跨境常態化低空航線”的成熟案例，香港應該先走一步，與大灣區內地城市率先合作，建設全球首個跨境低空航線。



呂堅表示，低空經濟已列為國家戰略性新興產業，也是國家十五五規劃中的重點發展產業，電動垂直起降飛行器、無人機物流、城市空中交通領域迎來爆發式增長。粵港澳大灣區擁有完整的產業鏈條與廣闊的應用場景，大灣區內地城市具備雄厚的製造業基礎、強大的研發創新能力及豐富的貨源，香港則是國際金融中心與全球物流樞紐，擁有成熟的國際化專業服務體系。兩地優勢互補，在低空經濟領域合作具備天然優勢。



呂堅說，目前，全球尚未有“跨境常態化低空航線”的成熟案例。香港應該先走一步，與大灣區內地城市例如廣州、深圳率先合作，建設全球首個跨境低空航線。



呂堅認為，要做好這項工作，必須要打通幾個節點。首先，要構建好大灣區跨境低空航線核心框架，包括要明確航線規劃與運營模式、落實飛行器技術標準。在航線和運營方面，首期開通大灣區內地城市的關鍵區域，如廣州南沙、深圳前海至香港的低空物流航線，直線距離適宜，飛行時間能夠控制在30分鐘內。運營上採取“先貨後客”策略，初期以跨境電商、冷鏈、高附加值貨物等物流運輸為主，待技術成熟和監管完善後，再逐步拓展至商務出行、旅遊觀光等客運場景，構建“大灣區半小時生活圈”。飛行器選用具備低噪音、零排放、高安全性的電動垂直起降飛行器及大型物流無人機，確保航線運營的環保性與先進性，同時引領行業綠色發展。