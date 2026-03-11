中評論壇：十五五規劃對兩岸關係的影響

與會全體人員合影（中評社圖片） 中評社福州3月12日電（記者 束沐）福建省台灣研究會、中評智庫基金會3月11日在福建共同主辦“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇。10名來自福建、香港的智庫專家學者對“十五五”規劃涉台影響進行深入解讀與研判，並且對“十五五”時期福建在深化融合發展中的獨特作用提出意見和建議。



與會專家學者認為，“十五五”規劃以經濟建設為中心，將進一步提升中國大陸綜合實力，以戰略定力和自信應對台海風險挑戰，深化融合發展，在民族復興過程中解決台灣問題。福建要高質量建設兩岸融合發展示範區，充分發揮對台特殊優勢，敢為人先推動制度改革與創新，超前部署謀劃長期進程，增強政策落地實效，提升示範區對台吸引力與“一家人”認同感。在有效預判和防範風險的同時，推動經濟社會融合發展到制度、治理層面進一步的融合發展。



論壇由福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深主持。中評社社長、中評智庫基金會董事長羅祥喜，福建社會科學院科研組織處處長蘇美祥，閩江大學海峽兩岸產業發展研究院院長陳克明，閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗，福建行政學院閩台研究院副院長閆興，福建師範大學閩台區域研究中心副主任吳巍巍，福建社會科學院現代台灣研究所副所長耿羽，福建省台灣研究會副秘書長吳偉明，中評智庫基金會副秘書長束沐等參會發言。

