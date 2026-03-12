深度專訪：倪永傑談主導台海局勢　加快統一

上海台灣研究所所長‌倪永傑（中評社資料圖） 中評社北京3月13日電（記者 林艶）“十五五”規劃綱要涉台專章內容備受矚目，上海台灣研究所所長‌倪永傑接受中評社記者訪問並深入解讀了專章內容。倪永傑指出，“十五五”對台規劃展現出戰略性、針對性與最優性三大特點，強調大陸將牢牢把握兩岸關係主導權主動權，通過推進融合發展、堅決打擊“台獨”分裂與外部勢力干涉，全面把控台海局勢，加快國家統一進程。他強調，統一已呈加速演變態勢，是實現中華民族偉大復興的應有之義。



戰略規劃體現三大特點 引領未來五年對台工作



倪永傑認為，“十五五”對台規劃全面、系統、深入，突出重點，抓住要害，將取得實效，體現了戰略性、針對性及最優性三大特點。一是對未來5年對台工作的戰略部署與安排，不是一時的權宜之計，也不是單個方向、單一部門的任務，是結合了當前與國家長遠戰略目標的總體部署，具有戰略性、長遠性。二是在總結過去工作的基礎上，對未來5年進行有選擇、有重點的攻堅克難、突破穿越，具有針對性、重點性。三是統籌國內外、政治外交軍事經濟社會等各方資源，實施最科學、合理、可行的兩岸關係發展方案，路徑最優、動力最強、效果最好，具有最優性。



倪永傑進一步闡述了未來對台工作的三個重心：一是推進兩岸融合發展，以福建兩岸融合發展示範區為龍頭，落實惠台政策，實現由經濟、社會融合走向情感融合，由單向融合實現雙向融合發展。二是主導台海局勢發展，攜手台灣同胞盡早終結民進黨政權，維護台海和平穩定。三是打擊“台獨”分裂與外部勢力干涉，依法懲“獨”、軍事懾“獨”，鞏固國際社會一中格局，破解“台灣地位未定論”，降低外部勢力打“台灣牌”的危害。

