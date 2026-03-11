張軍答中評：中國向世界注入穩定性和確定性

全國政協委員、博鰲亞洲論壇秘書長張軍（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艷）3月11日，全國政協十四屆四次會議圓滿完成各項議程勝利閉幕。全國政協委員、博鰲亞洲論壇秘書長張軍在人民大會堂接受中評社記者訪問表示，“十五五”規劃作為我國未來五年經濟社會發展的行動藍圖，具有里程碑式的意義。兩會的部署不僅彰顯了中國事業的世界意義，更將向全球傳遞信心與力量，為當前動蕩不安的世界注入穩定性和確定性。



談及剛剛閉幕的全國政協十四屆四次會議，張軍給予高度評價，認為本次會議開得圓滿成功，讓廣大政協委員深感收穫巨大、備受鼓舞。他指出，今年全國兩會的重要議程之一便是討論“十五五”規劃，這不僅是全體政協委員、人大代表關注的重點，更受到全國人民乃至國際社會的廣泛矚目。



在張軍看來，“十五五”規劃作為我國未來五年經濟社會發展的行動藍圖，具有里程碑式的意義。他說，“規劃精準抓住了中國式現代化建設夯實基礎、全面發力的核心問題，緊扣世界經濟轉型趨勢，聚焦創新發展、綠色轉型等關鍵領域，同時直面世界大變局帶來的突出挑戰，各項部署及時、得力、到位。”他表示，透過這份規劃，能清晰感受到中國發展模式正在發生新的轉變，這讓全社會對中國現代化建設、民族復興偉業的未來發展充滿信心。



張軍強調，“十五五”規劃圍繞推動高質量發展、貫徹新發展理念、構建新發展格局作出全面部署，精準把握了中國未來發展的關鍵。“未來一個時期，中國發展將更加注重質量提升、創新驅動和民生福祉，既順應世界發展大勢，也回應了老百姓的切身期盼，這也是兩會期間全社會充滿期待、滿懷信心的重要原因。”作為對外友好界別委員，他認為，兩會的部署不僅彰顯了中國事業的世界意義，更將向全球傳遞信心與力量，為當前動蕩不安的世界注入穩定性和確定性，充分體現了中國作為大國的責任與擔當。



談及即將召開的博鰲亞洲論壇2026年年會，張軍介紹，今年年會將在特殊背景下舉辦，面臨兩大時代背景：一方面，世界大變局深刻演進，不確定性顯著增加，全球社會對未來發展方向充滿困惑，亟需找到破解難題的答案；另一方面，2026年是中國“十五五”開局之年，國際社會高度關注中國發展，期待中國能為世界帶來新機遇、發揮引領作用，而兩會對“十五五”規劃的審查討論，更讓這份關注成為全球焦點。



基於此，今年博鰲亞洲論壇年會的重要性愈發凸顯。張軍透露，年會主題已確定為“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”，傳遞了一個明確信息：世界雖充滿挑戰，但只要堅定信念、把握正確方向，攜手應對挑戰，就能將挑戰轉化為機遇，開辟共同未來、拓展合作空間。



他進一步介紹，年會議題圍繞主題精心設計，重點聚焦三大方向：一是把握世界發展大勢，引領全球發展方向；二是緊跟世界經濟轉型新趨勢，發掘新的增長動力；三是深化區域合作，推動亞洲區域協調、高質量、可持續發展。“在全球經濟貿易秩序受到嚴重衝擊的當下，區域合作的重要性日益凸顯，能夠發揮重要支撐作用，這也是博鰲亞洲論壇一直以來的關注重點。”



據悉，博鰲亞洲論壇2026年年會將於3月24日至27日在海南召開，將舉辦高端對話、分論壇、圓桌會等一系列活動，圍繞中國經濟前景、區域合作、綠色轉型等議題展開深入交流，為全球各界搭建開放合作的平台，助力凝聚共識、共促發展。