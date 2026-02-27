快評：國民黨一日三喜事　後勢可期

國民黨中常會昨天通過提名前台北市長副市長李四川參選新北市長、藍委吳宗憲參選宜蘭縣長以及醫師翁壽良參選嘉義市長。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／國民黨昨天召開中常會，通過提名台北市前副市長李四川參選新北市長、“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長。這是國民黨通過的第3波縣市長提名。黨主席鄭麗文強調，李四川參選新北市，雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎作用。



同一天，國民黨有關“不當黨產”的官司贏了，“黨產會”敗訴確定。國民黨中央黨部原大樓遭“行政院”不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元新台幣，國民黨提告撤銷處分；“最高行政法院”審理認為，“黨產會”對如何認定國民黨以“交易時顯不相當對價”取得土地及建物沒有釋明，昨天宣布撤銷處分，判國民黨勝訴確定。



此外，TVBS昨天公布最近政黨支持度民調，民進黨滿意度維持在35%；國民黨滿意度由34%增加至35%，與民進黨相當；民眾黨滿意度為26%，較2024年下滑4個百分點。各黨“立委”滿意度部分，民進黨35%，國民黨37%，民眾黨32%，國民黨贏民進黨及民眾黨。



以上三事對國民黨都是好消息，可說一日三喜事。新北市、宜蘭縣、嘉義市現在都是國民黨執政，如期提名參選人，後勢可期；“不當黨產”官司國民黨贏了，不僅還給國民黨公道，也再次證明“黨產會”多年來政治操作、濫行處分的作法，禁不起司法檢驗；民調方面，國民黨滿意度不輸民進黨，黨籍“立委”的表現為三黨最佳，說明國民黨仍得到很強的民意支持。



國民黨目前仍有多個縣市未完成提名，最受關注的是台中市和彰化縣。台中是江啟臣、楊瓊瓔之戰，彰化是謝衣鳯、謝典霖“姊弟之爭”。目前雖然仍有紛擾，相信不久也會塵埃落定。綜合而言，國民黨後勢可期。