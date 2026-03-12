兩會專訪：劉智鵬談香港歷史教育的由治及興

全國政協委員、香港特區立法會議員、嶺南大學校長特別顧問、香港歷史學家劉智鵬（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月13日電（記者 盧哲）全國政協委員、香港特區立法會議員、嶺南大學校長特別顧問、香港歷史學家劉智鵬近日接受中評社記者專訪時，從專業研究者的角度，介紹分析了“由治及興”新階段，香港教育尤其是中國歷史教育的發展變化與前路思考。



劉智鵬認為，近年來香港社會各界對歷史教育的重視程度明顯提升。尤其是在經歷了一些社會事件後，公眾愈發認識到在香港加強中國歷史教育、幫助學生建立正確國家觀念的重要性。現時整個香港社會的氛圍已經越來越注重中國歷史，成效初顯。但劉智鵬指出，歷史教育除了課程設置還需要進一步優化之外，教材質量同樣關鍵。目前而言，歷史科沒有統編教材是一個值得關註的問題。他認為未來教育局應收回教材編寫權，統一制定教材，確保內容質量。



劉智鵬談到，特區政府應該盡可能、盡快地投入最大資源，把“留學香港”這個品牌好好地建立起來。一方面要擴大非本地生的招收規模，另一方面也要提升他們的學習體驗。劉智鵬說，現在的地緣政治形勢對香港有利，要抓住這個窗口期好好布局。當前比較大的挑戰是怎麼吸引中國內地以外的學生來香港。他認為現在應把基礎打好，深耕東南亞和“一帶一路”沿線國家是正確的方向。



談到香港加快北部都會區建設，劉智鵬認為，河套香港園區已經開園，這正是推動香港產學研一體化的好時機。香港應該充分發揮本地高校在創科方面的科研優勢，結合內地頂尖高校的科研力量，實現強強聯合，在香港這個平台上吸引產業落地。但他強調，香港觀念上需要革新，衹有思想上的根本轉變，才能發揮產學研潛在的發展優勢。



另外，在談到香港制定首個五年計劃對接“十五五”規劃時，劉智鵬強調，關鍵在於香港對接國家規劃的時候，"對接口"必須保證有高度的效率，要能真正對得上。他認為，在業務層面對接不是大問題，找到合適的領域就能對接上。關鍵是參與這些規劃項目的主體——不管是政府還是民間——都必須有一個意識：香港的效率必須跟得上國家的節奏。