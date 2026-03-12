美媒：初步調查認定美方應對伊朗小學遭襲擔責

中評社香港3月12日電／據美國媒體11日報導，美國軍方一項正在進行的調查初步認定，伊朗一所小學2月28日遭“戰斧”導彈襲擊導致大量人員傷亡，係美軍“誤擊”，美方應對此承擔責任。



《紐約時報》和網絡雜誌《截擊》報導，初步調查發現，美軍在打擊鄰近這所小學的一處伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地時“目標定位錯誤”。一些知情官員說，美軍中央司令部人員使用了美國防情報局提供的“過時”數據創建了空襲目標坐標。



知情官員強調，這只是初步調查結果，還有一些重要的問題尚未解答，如為什麼沒有對過時信息進行復核。



《紐約時報》報導指出，空襲一所滿是孩子的學校，“無疑將被記錄為近幾十年來最嚴重的軍事失誤之一”。



新華社報導，美國總統特朗普11日在白宮接受媒體採訪被問及這一初步調查結果時，稱“我對此並不瞭解”。



特朗普9日在一場新聞發佈會上表示，美方正在調查這起事件，但同時毫無依據地聲稱伊朗“也有一些‘戰斧’導彈”，再次暗示小學遇襲可能是伊方造成的。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗南部米納蔔市一所小學遭到襲擊，據伊朗媒體報導，至少165人遇難，其中大多是10歲左右的小女孩。美國多家媒體根據8日發佈在網絡上的一段視頻分析判斷，一枚“戰斧”巡航導彈擊中這所小學，而在這場衝突中，唯一使用該型導彈的是美軍。