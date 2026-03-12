星島：“龍蝦熱”折射治理難題　AI雙刃劍

OpenClaw（俗稱“龍蝦”）近期在內地科技圈迅速爆紅。 中評社香港3月12日電／俗稱“龍蝦”的AI智能體OpenClaw，近期在內地掀起熱潮，從年輕人至退休長者無不趨之若鶩。平心而論，“龍蝦”的效益不容抹煞，但其潛藏的風險隱患同樣不容忽視。外電報導，內地當局已禁止政府部門和國企在辦公電腦上運行OpenClaw，已安裝程式的機構亦須向上級匯報。星島日報今天社論說，這些舉措所反映的，正是如何在科技效益與安全底線之間精準拿捏的治理難題。



“龍蝦”是奧地利人開發的，卻在中國引發震撼。它接收指令後能夠自主拆解並完成任務，這種功能上的“效率革命”，已將面世僅數年的聊天機械人遠遠拋在身後。然而這股熱潮卻帶有明顯的盲目性—許多內地人看中其整理郵件、下載文件、安排日程等能力，職場人士期望幾分鐘完成一周工作量，創業者指望低成本創業，卻忽略了自身缺乏駕馭風險的能力，難以應對配置失當或惡意誘導等情形。



最近一兩天，內地已湧現不少關於“龍蝦”的負面報導。暫時看來，“龍蝦”僅造成諸如數據洩露、文件誤刪、濫收Token帳單之類的尷尬笑料，尚且只屬零星事故；若未來缺乏正確引導，勢必釀成不可逆轉的實質損失。



社論指出，AI智能體不該被扼殺，事實上也無法扼殺；正確應用，完全符合新質生產力的發展方向，有利於各行各業的升級轉型。當前的課題，僅在於如何管好AI智能體這柄雙刃劍，以免未見其利，先見其害而已。



社論認為，社會必須重建對AI的認知。許多非專業人士盲目“養蝦”，源於情緒驅使而非理性判斷，他們未必具備必要的科技知識與抗風險能力。當務之急是搞好科普教育，讓用戶明白擁抱AI不等於漠視安全底線，須知悉依賴AI處理敏感事務的潛在後果。理想的“AI助手”應當可以信賴，效益與安全不可偏廢。與此同時，法規不能明顯滯後於技術演進，應加快專門立法，明確智能體行為的法律邊界、責任鏈條與強制性安全標準。



“龍蝦熱”曝露了AI治理體系亟待完善的逼切性；但從積極角度審視，中國擁有超大規模用戶基數和廣闊應用場景，AI智能體在內地蘊含巨大潛力。這把雙刃劍，威力越強大，越須“管得住”——管得住不是為了束縛創新，而是為了讓創新走得更遠。惟有在激發活力與防範風險之間找到平衡點，AI智能體才能真正轉化為新質生產力的持久動能，在提升社會效率的同時，守護公民權益與國家安全。