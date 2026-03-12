大公報：對接十五五　香港高校創新賦能作用大

中評社香港3月12日電／大公報今天社評說，香港大學校長張翔昨日分享港大最新發展成果，同時宣布上海雙基地正式啟用、未來將聚焦跨學科創新與人工智能中心建設，以全球布局的魄力搶佔未來科技制高點。這不僅是香港高校邁向新征程的又一里程碑，更是“一國兩制”下香港科研教育獨特優勢的生動寫照。在國家“十五五”規劃全面鋪開、香港首份五年規劃加快編制的關鍵節點，香港高校更應積極作為，扛起創新發展重任，將學術優勢轉化為高質量發展勝勢，在融合與對接中勇當戰略主力，為香港由治及興、服務國家高質量發展注入新動能。



社評說，雖然大學排名不是唯一標準，但香港主要高校排名持續上升，五所高校進入全球百強，港大更勇奪亞洲第一、全球第十一的成績，由此可見香港高等教育整體實力的鞏固提升。香港擁有全球領先的基礎科研能力，“留學香港”品牌享譽世界。此番港大布局上海、擘畫十年發展藍圖，以超前規劃推動未來發展，前景值得期待；包括兩名諾貝爾物理獎得主在內的全球頂尖學者加盟港大，也進一步提升了香港高等教育品牌的“含金量”，增強了國際高端人才集聚高地的吸引力。



全國兩會今日閉幕。香港各界對今次兩會的關注前所未有，融入和服務國家發展大局的共識空前凝聚。特區政府正加緊制定香港五年規劃，全面對接國家“十五五”規劃。主動對接國家發展戰略，不是空喊口號，需要香港各界的參與。其中政府、業界、高校各司其職，都有不可替代的作用。以港大為代表的香港高校，憑藉深厚的科研能力、國際化的人才體系和開放的學術生態，正可以大展身手，在“融合”和“對接”兩方面，發揮更大作用。



所謂“融合”，不僅是指學科之間的融合，更是產學研融合、區域發展融合及學術與社會的深度融合。港大此前已通過創新周、孵化計劃等載體，促進科研成果轉化，推動學術研究與產業發展協同發展、深度融合；同時還可以借助北部都會區建設、粵港澳大灣區發展等重大機遇，推動香港與內地的學術交流、人才互通，助力國際創新科技中心建設。而港大上海基地的正式啟用，更為融入和服務國家發展大局拓展了新空間，搭建了新平台，推動滬港教育研發優勢互補，以及與內地產業鏈和廣闊市場有機結合，實現更大範圍的資源整合與融合發展。



社評說，所謂“對接”，包括對內對外兩個方面，促進內聯外通和雙向開放。一方面，是對接國家所需，發揮香港高校在人工智能、生物醫藥基礎研發等領域的優勢，開展突破性、前瞻性研究，吸引全球頂尖人才匯聚，突破關鍵領域“卡脖子”難題，助力國家高水平科技自立自強；另一方面是對接世界，發揮法律、金融、知識產權等學科優勢，依託國際化的人才培養體系和學術交流網絡，既助力中國企業走出去參與國際競爭，也幫助國外資金和企業走進來共享中國發展機遇，充分發揮香港內聯外通的“超級聯繫人”與“超級增值人”作用。



大學之大，不僅因為有大樓和大師，更在於承擔更大責任使命。香港各所大學近年來的發展成就有目共睹，不僅提升了自身的全球地位，也為香港鞏固了競爭力。如今前所未有的歷史機遇來臨，在融入國家“十五五”規劃的新征程上，香港高校肩負著新的使命，要為港育人才、為灣區育優勢、為國家育動能；在融合中謀發展、在創新中顯擔當、在對接中創新局，既實現自身突破，更助力國家科技創新和高質量發展，讓香港高等教育的優勢持續釋放，為香港由治及興、興港強國貢獻高校力量。