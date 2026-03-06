楊流昌談十五五：港澳肩負促進統一使命

香港中聯辦台灣事務部原部長楊流昌（中評社圖片） 中評社香港3月13日電（記者 束沐）香港中聯辦台灣事務部原部長楊流昌日前在首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇上表示，在促進國家統一方面，港澳具有不可替代的橋樑和示範作用。港澳作為兩岸交流特殊平台，依託與台灣深厚的歷史聯繫和便捷的交通網絡，舉辦各類經貿文化交流活動，持續增進兩岸同胞相互瞭解和親情福祉，落實兩岸同胞共享發展機遇的相關舉措，為最終實現祖國完全統一創造有利條件、積累能量。



楊流昌認為，2026年是國家“十五五”規劃開局之年，亦是港澳“一國兩制”實踐邁入新階段關鍵節點，更是粵港澳大灣區建設向縱深推進的重要時期。“十五五”時期是我國基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵階段，在國家向著全面建設社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標奮勇邁進的新征程中，港澳兩個特別行政區的角色定位與功能發揮，既關乎自身長期繁榮穩定，更牽動國家發展大局。



“一國兩制”成功實踐：國家形象的正向塑造與國民的由衷欣慰



楊流昌表示，“十五五”規劃的制定與實施，恰逢“一國兩制”在港澳取得舉世矚目成就的新階段，國家層面明確將“堅持和完善‘一國兩制’、推進祖國統一”作為重要發展方向，為港澳發展錨定根本遵循。港澳的繁榮穩定，既是特區依法治理能力的直觀體現，更是國家形象最生動的正面展示。



他認為，港澳持續繁榮是“一國兩制”強大生命力的最佳證明。“十四五”時期，香港國際金融中心地位穩居世界前列，全球競爭力重返三甲，自由經濟體地位獲廣泛認可；澳門經濟適度多元發展穩步推進，本地生產總值顯著增長。進入“十五五”，國家堅定不移貫徹“一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治”方針，落實“愛國者治港、愛國者治澳”原則，港澳始終堅守“一國”之本、善用“兩制”之利，確保資本主義制度長期不變，持續作為中國與西方“超級聯繫人”。這種獨特的制度韌性，讓國際社會真切看到中國的開放與包容，塑造了中國開放、自信、負責任的正面大國形象。



他表示，港澳遠離危機、長期繁榮，為全體國民帶來強烈的自豪感。港澳同胞與國家同呼吸、共命運，共享祖國的尊嚴與榮耀。港澳社會大局和諧穩定，民生福祉持續改善，讓內地同胞深刻感受到，“一國兩制”不僅是解決歷史遺留問題的最佳方案，更是保障港澳同胞福祉、促進社會和諧的最優制度安排。特別是港澳在中央支持下，成功完善選舉制度、扎實落實“愛國者治港”“愛國者治澳”原則，行政主導體制不斷強化，依法治理效能顯著提升。這種由治及興、永葆長期繁榮的發展態勢，極大增強了全國人民對國家發展道路和治理模式的認同感與向心力。



港澳擔當大灣區建設的核心力量 構建“雙循環”樞紐與開放合作樣板



楊流昌認為，“十五五”期間，國家將粵港澳大灣區與京津冀、長三角並列定位為三大發展動力源，明確要求打造世界級城市群，港澳作為大灣區核心組成部分，將持續躋身我國最發達、最富有地區之列，充分發揮對內地經濟輻射帶動作用，成為助推國家經濟高質量發展和大灣區國際一流灣區建設的重要引擎。

