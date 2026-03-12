國泰擬上調燃油附加費　增開歐洲航班

中評社香港3月12日電／中東戰火衝擊原油供應，航空業界持續受影響。國泰航空（00293）主席賀以禮昨日表示，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運量以及航油價格出現難以預料的變動，強調在面對外部挑戰的同時，公司會保持靈活應變。



大公報報導，國泰行政總裁林紹波指出，中東局勢對國泰整體業務影響有限，惟3月航空燃油價格較1月及2月平均水平倍增至160美元，公司將盡快就上調燃油附加費公布具體情況。他並提到，公司在全球逾100個航點當中，超過20個位於內地，未來將繼續同步發展內地和國際航線，進一步強化香港“背靠祖國、聯通世界”的國際航空樞紐地位。



林紹波表示，香港是領先的國際航空樞紐，目前香港尤其國泰的長途國際航班處於領先地位，未來繼續充分發揮香港“背靠祖國、聯通世界”優勢。高端旅客在過去幾年，尤其去年有很好的增長，商務艙入座率頗高，疫情後有更多休閒客選乘商務艙及特選經濟艙，對未來高端出行客增長有信心。



林紹波在業績記者會上指出，國泰財務表現穩健，令集團可以繼續投資香港。包括用於升級機隊客艙及貴賓室、強化數碼方面的領導地位，以提升顧客體驗及鞏固香港國際機場樞紐地位。他表示，目前集團在全球有逾100個航點，其中20多個連接內地、80多個連接國際，未來會繼續發展與國際聯通，並同時加強香港與內地航點的聯通，投入更多資源提升顧客體驗。



他預計今年運力會增長大約10%，將會專注於增加航班及航點，包括3月底重啟直航往返西雅圖新航線，並在今年推出全新區域商務艙產品等。



今年燃油對沖達30%



中東地緣政治緊張局勢升溫，原油運輸航道受阻，對全球能源供應造成衝擊。林紹波指出，中東局勢的影響主要體現在油價，今年首兩月航空燃油價格約為80多美元水平，現時升至超過160美元，集團因此快將公布燃油附加費調整，務求讓航班繼續有效營運。他提到，今年國泰的燃油對沖已達30%，會繼續按照既有機制進行對沖。



國泰航空財務總裁沈碧嘉提到，公司並未直接對沖航空燃油，而是選擇對沖原油，因為原油市場更加活躍，而航空燃油市場規模則較為有限，且對沖成本較高。她並稱，部分前往歐洲的貨運航班原本需要在杜拜補充燃料或載貨，由於現在需要直飛歐洲，因此出發時需要加注更多燃料，進而影響貨物運力。



儘管如此，國泰在中東的航運規模仍相對有限。林紹波表示，國泰航空在中東設有兩個航點，即杜拜和利雅得，每日分別有一班航班，因應中東局勢，公司決定相關航點將暫停運作至3月31日，屆時會檢視整體情況，以評估是否恢復航班往來。



林紹波續指，歐洲航班仍保持正常運行，許多原本經中東飛往歐洲的亞洲乘客，如今都轉向香港，因此見到香港飛往歐洲的航班短期需求有所提升。他直言，公司計劃將中東的閒置運力投入到其他航線，特別是需求大漲的歐洲市場，未來數周還將加開更多歐洲航班。



去年盈利108億升一成



至於票價方面，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，票價完全取決於市場供求，而近兩年全球出遊需求穩定及穩健，整體來說市場氣氛好。國泰航空由去年起全面恢復至疫情前的供應，增加了很多航班，去年增加約20個新航點，目前局勢有變動，接下來票價走勢，需視乎全球供求的變化。她補充指出，除香港飛往歐洲的航線外，不少其他航線需求同樣增加，反映旅客正積極尋找替代出行方案。



國泰航空去年收益增長11.09%至1167.7億元，股東應佔溢利上升9.5%至108.3億元，每股普通股基本盈利增長10.9%至165.5仙，全年派息每股0.84元，按年多派21.7%。公司業績發布後股價一度急升，收市報13.17元，升4.36%。