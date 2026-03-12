中東局勢擾亂航班　歐亞航企機票紛加價

成本急漲，新西蘭航空宣布全線調高票價。（大公報） 中評社香港3月12日電／中東地緣政治緊張局勢導致航空燃油價格在近期急劇飆升，加上重要航線受阻，亞洲及歐洲多家航空公司已相繼宣布上調機票價格、增收燃油附加費，甚至調整航班安排。



大公報報導，香港航空宣布自3月12日起上調燃油附加費，加幅最高達35.2%；國泰航空則宣布3月將增開倫敦及蘇黎世航班，以因應亞歐航線票價上漲與空域封閉。



面對成本急漲，新西蘭航空也宣布全線調高票價，其中國內航線經濟艙單程票價上調10紐元，短途國際航線上調20紐元，長途航線上調90紐元。



該公司警告，若燃油成本持續高企，可能進一步調整價格或航班，並已決定擱置2026年財政年度的盈利指引，直至燃料市場和營運條件穩定下來。



歐洲方面，部分大型航空公司如漢莎航空、芬蘭航空及瑞安航空等，由於已建立較完善的燃油對沖機制，能以固定價格保障部分燃油需求，短期內受到的衝擊相對較小。芬蘭航空表示，其第一季度超過80%的燃油採購已進行套期保值，但仍警告若衝突持續，燃油供應在短期內也可能受到影響。



英航停阿聯酋冬季航班



此外，由於中東航線大面積暫停，許多原本經由海灣地區中轉的旅客轉向選擇直飛航班，導致中歐直飛航線一票難求，票價飛漲。以北京至巴黎航線為例，3月12日法國航空的經濟艙直飛機票最低已超2.6萬元人民幣，同日中國國際航空的直飛航班甚至已售罄。



英國航空宣布，由於“持續的不確定性”，提前結束飛往阿聯酋阿布扎比的冬季航班。德國漢莎集團、法航─荷航集團等亦宣布延長中東地區部分定期商業航班的停飛期。