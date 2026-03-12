馬年香港新盤響頭炮　瑧玥64夥即日沽清

來源:大公報 中評社香港3月12日電／大公報報導，馬年首個以價單發售的新盤打響頭炮。新世界（00017）旗下尖沙咀瑧玥全盤64夥昨日齊推，全盤被大部分投資者搶購一空，S組大手時段錄7組“西餅客”掃入全層，最大手一組豪客購兩層6夥一房戶，涉資逾3700萬元。該盤為新世界過去半年第2個全盤沽清單幢項目。集團隨後將部署重售大圍站頂柏傲莊Ⅲ的撻訂貨。



瑧玥昨日發售全盤64夥，分員工、S及A大手及散戶B組揀樓。發展商安排可購2至6層的S1組下午2時45分開始報到，目測連代理約有200人到場，以大手組別而言屬墟冚，迫爆整個售樓處。可購1至3層的S2組，以及可購2至4夥的A組緊接揀樓。



11組“西餅客”團購式掃貨



發展商公布，S組大手時段，共有7組買家購入整層單位，而最大手買家斥資逾3700萬元，購入兩層一房單位。市場消息指，整個S及A組大手組別共錄約11組“西餅客”團購式掃貨。



至於撥出予B組選購的12夥，亦吸引逾100組買家到場登記，半小時內全數獲買家認購。全盤64夥於晚上約8時前搶購一空，套現約4億元，為今年首個一日售罄新盤，亦繼去年12月推售油麻地瑧爾全盤即日沽清後，集團過去3個月第二個即日清新盤。若計及去年9月開賣的馬頭角瑧博即日沽清115夥標準戶（尚餘4夥特色戶待售），集團過去半年沽清3個新盤的標準單位，套現約16億元。



瑧玥成交呎價最高為25樓B室，實用面積264方呎一房，成交價674萬元，呎價25530元。當中逾80%買家選用即供付款方法。



另兩個於周六對壘的新盤各有捧場客。華懋集團銷售及市場總監封海倫指，旗下位於尖沙咀的瑜意，截至昨日下午6時，過去4日累收逾3600個認購登記，相對周六發售的160夥，超額認購逾21倍，逾半入票人士有意購入兩夥或以上。該盤今晚截止登記。



永泰地產（00369）旗下新界北區粉錦公路雲向，周六首輪推售200夥。執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向人氣持續，展銷廳及示範單位參觀人流不斷，開放至今錄逾6000人參觀，同期累收2500票，超額認購逾11倍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新春過後三月份市場重回正軌，以中原業績計算，營業額已較上月同期升15%。市場多過一手項目接續開售，提供不同戶型供市場選擇，百花齊放發揮協同效應，預料本月一手成交可提升至2800宗，創2024年10月後的17個月新高。



大手客成交宗數上月升214%



自2024年特區政府為樓市撤辣後，一手市場處處見“西餅客”手影，無論樓盤規模細至如上述瑧玥或大至如西沙SIERRA SEA。美聯物業分析師岑頌謙指出，該行綜合土地註冊處資料，已知的一手大手客（即同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位）於今年2月共錄得176宗，按月大升約214.3%；以涉及單位夥數計算，2月份一手大手客共購入478個單位，按月亦大升約216.6%，齊創撤辣後新高。西貢區錄得最多一手大手客註冊登記，共373夥，悉數全為西沙SIERRA SEA買家。