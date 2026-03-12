商報時評：凝聚共識 搶抓“十五五”機遇

中評社香港3月12日電／香港商報今天的評論說，全國政協十四屆四次會議圓滿完成各項議程，昨日閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉幕式發表講話，指出今年是“十五五”開局之年，政協要立足自身性質定位和職責使命，找準服從服務於“十五五”發展大局的切入點、結合點、著力點，為“十五五”開好局、起好步，廣泛凝聚人心、共識、智慧和力量。



王滬寧的講話不僅對政協委員履職提出明確要求，也為香港搶抓“十五五”機遇，更好融入和服務國家發展大局提供了重要指引。特區政府正加緊制定首個港版五年規劃，需要社會各界集思廣益，做到人心、共識、智慧和力量的凝聚，方能更好推動規劃制定與落實，精準對接國家“十五五”規劃，讓香港與國家發展同頻共振，開創更加繁榮穩定的未來。



國家“十五五”規劃是中國式現代化建設的宏偉藍圖，王滬寧強調，政協要把服務和助力“十五五”規劃實施作為履職主線。港區政協委員們在兩會期間參與國家治理，認真議政，共商國是；亦結合自身專長和經驗，為國家、香港發展積極建言獻策，獻計香港如何更好對接國家“十五五”規劃，發揮出了“雙重積極作用”，值得點讚。



制定港版五年規劃，是香港主動對接國家戰略，將機遇轉化為實現路徑的重要舉措，更是凝聚社會共識的重要過程。特區政府要起主導作用，立足香港實際，緊扣國家整體部署，聚焦經濟發展、民生改善、競爭力提升等核心議題，主動謀劃、系統布局。而港版五年規劃關係全體市民的切身利益，需要讓社會各階層都參與進來，廣泛吸納政界、商界、專業界、青年群體、基層市民的意見建議，形成共識，心往一處想，勁往一處使，規劃才能謀大局、接地氣、可操作、具實效。



凝聚共識，必須要找準香港與國家發展的結合點。香港的獨特優勢在於“背靠祖國、聯通世界”。在 “十五五”新征程上，香港可在多個重點領域發揮作：鞏固和提升國際金融中心地位，助力人民幣國際化；加快科技自立自強，深度融入大灣區創科生態圈，推動國際端科研資源與內地產業對接，助力新質生產力發展；發揮內聯外通作用，在法律、爭議解決、專業服務等領域聯通中外，助力國家高水平開放等。緊扣國家所需、發揮自身所長，香港就能在貢獻國家中實現自身更大發展。



搶抓機遇，必須找準香港融入和服務國家的切入點、著力點。“十五五”規劃綱要草案與香港相關的內容十分明確和聚焦，從“八大中心”上升到“十大中心”、“兩大樞紐”、“一個生態園”，對香港提出了更高的要求。港版五年規劃需制定戰略性和前瞻性的產業政策，鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快北部都會區建設，推進大灣區融合，積極謀劃新領域發展。



港版五年規劃涉及社會經濟、社會、民生發展的方方面面。制定這樣一個科學的規劃，不能只依靠政府智慧，更需要各界的群策群力，共同形成對未來的發展思路、主要目標、重點任務的安排部署，形成合力並強化執行效能。以國家“十五五”規劃為引領，制定最配合香港發展需要的五年規劃，把社會各界的智慧和力量凝聚起來，香港必將在“十五五”新征程上展現更大作為，實現自身更大進步。