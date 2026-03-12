馬斯克蟬聯福布斯富豪榜首　張一鳴中國首富

圖為字節跳動創始人張一鳴（資料圖） 中評社香港3月12日電／全球億萬富翁的總財富創新高，馬斯克資產突破8000億美元門檻。



文匯網報導，當地時間3月10日，《福布斯》雜誌發布新一年度的全球億萬富豪榜，顯示財富增長速度前所未見，共有3428人上榜，較去年增加400人，創下1987年設立富豪榜以來新高，總財富達到創紀錄的20.1萬億美元，較去年的16.1萬億美元大幅增長。



財富集中趨勢愈發明顯，全球有20人財富突破千億美元門檻，較去年增加5人，合計財富達3.8萬億美元，僅佔總人數0.5%，卻掌握接近5分1的富豪總財富。



科技富豪馬斯克連續第2年登頂，身家約8390億美元，成為史上首位資產突破8，000億美元門檻的人，淨資產過去一年激增5000億美元，有望成為全球首位萬億富豪。Google聯合創始人佩奇有2570億美元、布林有2370億美元，分列第2、第3位，亞馬遜創始人貝索斯及Meta創始人扎克伯格都名列前5。



人工智能熱潮是推升財富的主要動力。今年榜單上至少有86位富豪的財富，和AI密切相關，總身價高達2.9萬億美元，其中45位為新晉富豪。



按地域局分，美國以989人位居第1，總財富8.4萬億美元，佔全球四成以上；中國大陸以539人位列第2，印度229人排第三。中國首富為字節跳動創始人張一鳴，身家693億美元，全球第26，其次是農夫山泉創始人鍾睒睒，有681億美元；及騰訊聯合創始人馬化騰，有538億美元。



今年共有390位新上榜富豪，包括歌手碧昂絲、網球名將費達那，及接替巴菲特出任巴郡CEO的阿貝爾等；同時有89人跌出榜單，39人去世。