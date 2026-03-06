束沐談十五五：兩岸從共同市場到共同社會

中評智庫副秘書長、研究部主任束沐（中評社 羅祥喜攝） 中評社香港3月14日電（中評社報導組）中評智庫副秘書長、研究部主任束沐日前在“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇上，從“投資於物與投資於人相結合”的視角分析了“十五五”兩岸融合發展前景。他表示，要推動達成“兩岸融合發展共同願景”，在廈金打造“兩岸和平地標”，以兩岸共同市場為牽引構建兩岸共同社會，爭取在福建示範區生根落地。



束沐表示，“十五五”規劃建議中，首次寫入“投資於物和投資於人緊密結合”的表述，去年底的中央經濟工作會議也強調“必須堅持投資於物和投資於人緊密結合”。“十五五”規劃綱要將進一步貫徹落實這個新的理念。學習和理解中央“十五五”涉台政策規劃，高質量推進福建兩岸融合發展示範區建設，需從“投資於物和投資於人緊密結合”的方法論出發，把握兩岸融合發展的歷史方位、基本態勢和重點任務。



五年規劃涉台篇章體現了大陸掌握兩岸關係“三大規律”



他認為，新時代以來，國家發展跨越了“十二五”、“十三五”、“十四五”、“十五五”四個階段，台海形勢與島內政局幾經變化、歷經風雨，但五年規劃的涉台政策篇章保持了穩定性、原則性與靈活性、時效性。大陸逐漸掌握了兩岸關係發展“三大規律”。



第一，兩岸實力對比與互動規律，決定兩岸關係根本因素是祖國大陸發展進步，解決台灣問題歸根到底要辦好自己的事情。



第二，台灣主流民意變化規律，島內政治社會環境特殊複雜，政黨鬥爭與統“獨”鬥爭交纏，牢牢堅持團結“要和平、要發展、要交流、要合作”積極民意。



第三，外部勢力介入與影響台海的周期性規律，抓住主要矛盾、掌握主動權和主導權。

