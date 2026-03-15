羅祥喜談十五五：對兩岸關係影響深遠

中評社社長、中評智庫董事長羅祥喜（中評社 束沐攝) 中評社香港3月18日電（記者 束沐）中評社社長、中評智庫董事長羅祥喜日前在福州舉行的“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇上表示，“十五五”規劃對兩岸關係的影響，將是全面的、深層的、長期的。大陸發展的確定性，將在很大程度上對沖台海局勢中的不確定性，成為穩定兩岸關係最重要的“壓艙石”。



大陸綜合實力勢必大幅提升

解決台灣問題能力勢必提高



羅祥喜表示，兩岸關係的發展軌跡，歸根結底植根於國家發展的大勢，受制於綜合實力的對比。“十五五”時期的核心特徵，在於大陸的經濟實力、科技實力、綜合實力將邁上新的台階，這將直接轉化為解決台灣問題的能力基礎與戰略自信。



從宏觀經濟層面看，他認為，大陸超大規模市場優勢的進一步釋放，將產生更強的“磁吸效應”。“十五五”規劃以高質量發展為主題，著力擴大內需、建設現代化產業體系、加快數字化轉型。這意味著，大陸在先進製造、數字經濟、綠色能源、生物醫藥等領域，不僅擁有廣闊的市場空間，更具備完整的產業配套與政策協同能力。對於高度依賴外部市場的台灣經濟而言，大陸發展的確定性，將在很大程度上對沖台海局勢中的不確定性，成為穩定兩岸關係最重要的“壓艙石”。



他指出，更為關鍵的是，科技自立自強正在重塑兩岸的力量對比。“十五五”規劃強調“加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力”。當大陸在芯片、人工智能、新能源等關鍵領域取得突破性進展，台灣某些過去被視為“護島神山”的產業優勢，將在中華民族共同產業體系中被重新定位，將成為兩岸相互賦能的組成部分。

