最大規模石油儲備釋放難補缺口　油價續走高

中評社香港3月12日電／由於市場已消化國際能源署成員國釋放戰略石油儲備的信息，投資者繼續聚焦霍爾木茲海峽航運中斷，國際油價震盪走高。在美國東部時間11日晚開始的下一個交易日開盤後，5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格盤中重回每桶100美元上方。



11日收盤時，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.80美元，收於每桶87.25美元，漲幅為4.55%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲4.18美元，收於每桶91.98美元，漲幅為4.76%。



新華社報導，國際能源署11日發表聲明說，32個成員國一致同意釋放4億桶戰略石油儲備，以應對中東局勢造成的全球石油供應緊張局面。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，戰略石油儲備的釋放將根據各成員國具體情況，在適當時間框架內分步實施。



比羅爾此前在一份新聞公報中說，目前國際能源署成員國共持有超過12億桶公共應急石油儲備，此外還有約6億桶受成員國政府管控的企業儲備。



此次釋放石油儲備是歷史上規模最大的一次，市場分析人士對其影響評估較為謹慎，關注點依然聚焦於美以伊戰事進展以及霍爾木茲海峽通行狀況。



英國AJ貝爾公司市場研究負責人丹·科茨沃思說，釋放石油儲備可能短期緩解市場擔憂，但要完全打消市場疑慮需戰事徹底結束或至少存在衝突降級的清晰路徑。



英國伍德麥肯茲諮詢公司分析認為，當前海灣國家石油出口總量大幅下降，釋放石油儲備及其他替代性來源尚無法完全填補當前供應缺口。另外，作為擁有最大規模石油儲備的國際能源署成員國，美國戰略石油儲備處於低位，限制了其通過釋放石油儲備緩解市場供應缺口的空間。伍德麥肯茲董事長兼首席分析師西蒙·弗勞爾斯預計，隨著戰事延宕，國際油價將繼續走高。



英國馬雷克斯公司分析師薩莎·福斯說，釋放石油儲備確實為市場贏得時間，但關鍵因素依然取決於戰事持續時長以及霍爾木茲海峽通行狀況。