劉國深談十五五：從全局思考把握台灣問題

福建省台灣研究會會長、兩岸關系和平發展協同創新中心主任劉國深（中評社 束沐攝） 中評社香港3月19日電（記者 束沐）福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深在“十五五規劃對兩岸關係的影響”論壇做總結發言時表示，要以更大視野和更大格局，從“十五五”規劃整體去思考和把握台灣問題，福建“十五五”期間在兩岸融合發展方面要繼續破題。



大陸軟硬實力不斷發展 台灣問題將在民族復興中解決



劉國深表示，台灣問題因民族弱亂而產生，也必然隨著中華民族偉大復興得到解決。要認識到，“十五五”規劃是從整體上提升國家綜合實力的一個非常重要的關鍵性規劃。



“最近幾年，從俄烏衝突到美以伊戰爭，我們經常可以聽到有人問：現在是不是解決台灣問題一個天賜良機？為什麼還不動手？”他說，這是不是最好的機會，我們說了不算數，相信中央一定更清楚。對於我們來說，把自己的角色扮演好才是正道。



他認為，從“規劃”本身來看，十五五”期間國家基本上還是以經濟建設為中心，也就是繼續解決經濟發展的問題，在台灣問題上，國家主要還是要在維護台海地區和平穩定的基礎上，走好中華民族偉大復興最後一里路。兩岸領土主權統一是“現狀”，我們是“現狀”的維護者。



他強調，在這種情況之下，在思考“十五五”規劃對兩岸關係的影響時，要認識到，從大格局、大趨勢上看，只要我們的硬實力、軟實力不斷發展，“台獨”分裂將越來越不可能，台灣問題必將在中華民族偉大復興的進程當中迎刃而解。



“十五五”深化融合打擊“台獨” 體現戰略自信與有效管控



劉國深表示，我們要對國家發展大的框架有明確的認知，學習“十五五”規劃，還是要看到國家一門心思搞經濟建設，還是要提升國力、能力和水平。另一方面，我們在台灣問題上有自信、有定力，並不會操之過急，而是一步一腳印地推進兩岸關係，“十五五”規劃還是要深化兩岸融合發展。



他指出，大陸表明堅決打擊“台獨”的意志，清楚體現了戰略自信，說明大陸可以有效管控問題，努力讓台灣問題不成為中華民族偉大復興“最後一里路”的破口。



他分析，從目前來看，能夠打斷中華民族偉大復興進程的，很可能就是台灣問題。他認為，目前還是要以有效管控台海風險為主，“雷霆手段並非空口白話”。

