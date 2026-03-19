吳巍巍：以中華文化賦能融合發展示範區建設

福建師範大學閩台區域研究中心副主任吳巍巍（中評社 束沐攝） 中評社香港3月22日電（記者 束沐）福建師範大學閩台區域研究中心副主任吳巍巍日前在“十五五規劃對兩岸關係的影響”論壇上表示，以中華文化賦能兩岸融合發展示範區建設，深入挖掘兩岸共同歷史記憶的文化載體，數智技術賦能兩岸共同弘揚傳承中華文化，開發創新性精神文化產品，塑造青年一代的中華文化向心力，打造兩岸融合發展示範區標誌性文化工程。



深入挖掘兩岸共同歷史記憶的文化載體



吳巍巍表示，閩台考古文物、傳統建築文化、兩岸非遺文化、八閩涉台檔案、兩岸家書等文化載，體蘊含著豐富的歷史信息和情感價值，是兩岸同胞共同的精神財富。



他建議，可以通過舉辦閩台史前考古成果展覽，讓兩岸民眾直觀地瞭解共同的歷史起源和發展脈絡，增強對同根同源的認知。對於建築文化，可開展兩岸建築文化交流活動，組織專業人員進行研討和考察，學習民間傳統的建築技藝和理念，傳承和創新閩台傳統建築文化。



他還建議，建立兩岸非遺傳承合作機制，邀請兩岸非遺傳承人進行技藝交流和展示，培養新一代的非遺傳承人才，讓非遺文化在新時代煥發出新的活力。閩台檔案和兩岸家書要加強數字化建設，建立專門的數據庫，方便兩岸民眾查閱和研究，從中感受兩岸同胞血濃於水的親情和共同的家國情，還可以利用現代科技手段讓民眾身臨其境地感受這些文化載體所承載的歷史和情感，進一步加深兩岸同胞心靈契合。

