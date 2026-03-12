【
大
中
小
】 【
打 印
】
又一艘貨船在霍爾木茲海峽附近遭襲起火
http://www.CRNTT.com
2026-03-12 13:49:33
中評社香港3月12日電／英國海上貿易行動辦公室12日說，一艘貨船在霍爾木茲海峽附近被不明發射物擊中，遭襲船只起火。
據新華社報導，英國海上貿易行動辦公室發表聲明說，事件發生在阿聯酋阿里山北部35海里處。據悉，所有船員均安全，具體情況正在調查中。
英國海上貿易行動辦公室11日說，一艘貨船在霍爾木茲海峽被不明發射物擊中，遭襲船只起火。事件發生在阿曼以北11海里處。
霍爾木茲海峽是全球運輸要衝。美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，該海峽通行情況受到各方關注。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
最大規模石油儲備釋放難補缺口 油價續走高
(2026-03-12 11:50:58)
美以伊戰事進入第十三天，最新動態
(2026-03-12 11:02:06)
台運油能過霍爾木茲海峽？蔡正元：陸油輪幫運
(2026-03-12 10:56:40)
伊朗總統提出結束軍事衝突“唯一途徑”
(2026-03-12 10:46:45)
特朗普稱伊朗“絕對遭受毀滅性打擊”
(2026-03-12 10:22:33)
美國對伊朗軍事行動會很快結束？
(2026-03-12 09:53:32)
美報告稱伊朗戰爭頭兩天彈藥花費56億美元
(2026-03-12 09:45:08)
美媒：拒絕烏反無人機合作 美國官員後悔了
(2026-03-12 09:43:45)
瑞士暫關駐伊朗大使館 將繼續擔任美伊中間人
(2026-03-12 09:20:48)