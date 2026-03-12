又一艘貨船在霍爾木茲海峽附近遭襲起火

中評社香港3月12日電／英國海上貿易行動辦公室12日說，一艘貨船在霍爾木茲海峽附近被不明發射物擊中，遭襲船只起火。



據新華社報導，英國海上貿易行動辦公室發表聲明說，事件發生在阿聯酋阿里山北部35海里處。據悉，所有船員均安全，具體情況正在調查中。



英國海上貿易行動辦公室11日說，一艘貨船在霍爾木茲海峽被不明發射物擊中，遭襲船只起火。事件發生在阿曼以北11海里處。



霍爾木茲海峽是全球運輸要衝。美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，該海峽通行情況受到各方關注。