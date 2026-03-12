委內瑞拉代總統任命石油部長

中評社香港3月12日電／委內瑞拉代總統羅德里格斯11日任命石油工程師葆拉·埃納奧為石油部長。



據新華社報導，羅德里格斯通過社交媒體發帖宣布此任命稱，埃納奧具有在石油領域工作的豐富經驗，將負責繼續推動該國石油、天然氣和石化產業發展，推進委能源行業的復甦和發展。



埃納奧擁有委石油部的技術背景，並曾擔任該部副部長。此前，委石油部長由羅德里格斯兼任。