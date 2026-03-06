快評：5點協議出爐　“藍白合”重大進展

兩黨將以最快速度啟動下一階段工作，共同組織最強“國民戰隊”，迎戰即將到來的2026年九合一選舉。(中評社 資料相) 中評社快評／國民黨、民眾黨18日各自於黨中央通過“藍白合”5點政黨協議，這是雙方合作的重大進展，民眾黨前主席柯文哲所在意的“合作規則”，現在都有了。



5點協議出爐前一天，柯文哲接受媒體專訪時強調，黃國昌與鄭麗文討論“藍白合作”並非壞事，重點在於把規則談清楚。早前柯文哲曾說，2024“藍白合”最後破局，最大原因是“根本沒有規則”，兩黨未來要合作一定要有協議書。



“藍白合”5點協議內容主要分為5大項，一、共同政策願景；二、縣市長提名合作機制；三、縣市長提名整合之執行方式與評估指標；四、聯合輔選機制；五、選後合作治理。



根據協議，藍白兩黨將在都有提名的宜蘭、新北、嘉義成立“兩黨協商工作小組”，由各黨推薦3名代表。兩黨將以最快速度啟動下一階段工作，共同組織最強“國民戰隊”，迎戰即將到來的2026年九合一選舉。



外界觀察到，“藍白合”5點協議不僅著眼2026要贏，而且劍指2028。國民黨主席鄭麗文昨天即強調，合作一定是開大門走大路，反映來自台灣民意的需求與期待，不但要贏得2026年大選，更要為2028年政黨輪替奠定基石。民眾黨主席黃國昌昨天也宣示同樣決心，藍白將透過“合作”取代“內耗”，讓人民找回希望。