蘇美祥談十五五：為兩岸和平發展注入新動力

福建社會科學院科研組織處處長蘇美祥（中評社 束沐攝） 中評社香港3月20日電（記者 束沐）福建社會科學院科研組織處處長蘇美祥日前在“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇上表示，“十五五”時期福建在促進兩岸融合、推進祖國統一中，要發揮綜合實力優勢，促成台灣社會觀念新轉變。傳承創新中華優秀傳統文化，為兩岸和平發展注入新動力。持續推動融合發展，探索經濟社會融合新方案。



大陸維護兩岸和平、推進祖國統一的政策安排更加完善



蘇美祥表示，在總體架構上，以新時代黨解決台灣問題總體方略為引領，國家統一理論更加成熟。新時代黨解決台灣問題的總體方略的持續貫徹落實，有助於大陸在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，有助於支持台灣同胞與大陸百姓共享發展機遇與民生福祉，從而將日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢，持續轉化為推進統一進程的戰略支撐力。



他認為，在政策安排上，大陸通過推出一系列惠台利民政策、持續推動兩岸融合發展，為台胞來大陸求學、就業、創業提供政策支持與便利，助力台胞深度融入大陸發展進程。台胞在大陸享受同等待遇的領域和範圍還將不斷擴大。



他指出，探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見作為深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略的重大政策舉措，為兩岸融合發展提供了更為廣闊的實踐平台，集中體現了大陸對加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的高度重視，也充分彰顯著“兩岸一家親”的溫情與溫度。

