夏立平：特朗普G2概念與中美關係

中評社香港3月16日電（記者 郭至君）美國總統特朗普在2025年10月中美元首釜山會晤前後兩次提“G2”概念，引發不少國際輿論的討論。在剛結束的兩會外長記者會上，王毅再次明確強調中國不讚同“大國共治”的邏輯，對此，同濟大學政治與國際關係學院創始院長夏立平接受中評社記者採訪，就此議題分析了其觀點，他認為，特朗普的本意只是指與中國領導人的會談，絕不是要實現“中美共治”，“G2”也不應該翻譯為“中美共治”，而是“中美協調”比較恰當。他也表示，中國應該運用好“G2”將有利於中國制約美國對華戰略遏制，學會如何與美國共同展現大國擔當，增加中國的外交分量，加快中國走向國際舞台中心的步伐。以下是採訪全文：



中評社記者：“G2”這個概念的由來的什麼？



夏立平：中美“G2”（兩國集團）提法最早是2004 年底美國彼得森國際經濟研究所所長弗雷德·伯格斯滕率先提出，他將中美“兩國集團”作為美未來應著力培養的四組G2關係之一。這四組G2關係分別為：美－歐盟、美－中、美－日、美－沙特。2008年6 月，伯格斯滕在美《外交》雜誌發表《平等的夥伴關係：華盛頓應如何應對中國的經濟挑戰？》一文，主張美中組成“兩國集團”，“共享全球經濟領導權”，並使中國在某種程度取代歐洲。伯格斯滕的觀點引起美國學界和政界廣泛關注。



2009年，由美國次貸危機引起的全球性金融危機加大了美國對中國的經濟和戰略需求。2009年1月，基辛格、布熱津斯基等人公開倡導建立中美“跨太平洋戰略夥伴關係”和“非正式兩國集團”，使中美“兩國集團”構想從經濟層面上升到戰略層面，也使中美“兩國集團”構想的影響力驟然擴大。



中國實力和影響力的迅速上升，中美兩國戰略信任的不斷下降，美國兩黨共識逐漸轉向把中國視為對手，加上中國不接受G2，這些導致美國將中國作為主要戰略競爭對手。2009年11月中方提出不贊成有關“兩國集團”提法後，美國政界、軍界和學術界開始轉向全面擁抱“中國威脅論”和“中國陰謀論”，認為中國不接受與美國合作，是企圖挑戰美國霸權、取美國以代之。這導致奧巴馬政府2011年提出“亞太再平衡戰略”，旨在通過軍事、經濟和外交手段維持美國在亞太地區的主導地位，將60%海軍和空軍力量部署至亞太地區，強化美日、美韓軍事同盟等以對付迅速崛起的中國。第一屆特朗普政府上台後於2017年12月公布任內首份《美國國家安全戰略報告》，將中國和俄羅斯定義為美國面臨的首要挑戰，開啟與中國進行戰略競爭的時代。

