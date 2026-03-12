奧斯卡典禮恐遭報復襲擊？美媒和官方猛爆料

杜比劇院門口 （資料圖片） 中評社香港3月12日電／美國聯合以色列對伊朗發動大規模軍事行動已經過去了12天，儘管伊朗與美國相隔萬里，但美國媒體和官方機構近日聯手頻曝“猛料”，渲染美國本土的“伊朗威脅”，包括奧斯卡頒獎禮或成襲擊目標、美國西海岸可能遭伊朗無人機襲擊、“獨狼”式襲擊和潛伏特工襲擊風險上升等。



據美國地方電視台報導，為加強奧斯卡頒獎典禮的安全保障，美國聯邦機構和加州洛杉磯警方著手在典禮舉辦地、即位於洛杉磯的好萊塢杜比劇院進行部署。



知情官員透露，除了用加固的路障和圍欄封鎖杜比劇院所在好萊塢大道一帶的區域，典禮期間還將在劇院周邊部署數百名洛杉磯警察和聯邦執法人員執行安保任務，包括設置1英里（約合1.6公里）範圍的警戒區、排爆小組使用探測設備和嗅爆犬檢

查車輛、特警隊監控無人機威脅、在附近高點部署狙擊手等。



新華社援引報導，有關官員強調，目前沒有任何與奧斯卡頒獎典禮相關的具體或可信威脅，只是仍有必要提高警惕。



據美國廣播公司11日報導，美國聯邦調查局在2月底發給加利福尼亞州各地警察部門的提醒中稱，根據所掌握信息，伊朗曾計劃在美國對其發動打擊的情況下，從一艘位於美國本土西海岸外的不明船只發射無人機，突襲加州目標。但聯邦調查局同時表示，不掌握潛在襲擊的時間、具體目標以及實施者的更多信息。



報導稱，這一提醒是在美國對伊朗發起大規模空襲之時發布的。美國聯邦調查局洛杉磯辦公室拒絕就此置評。



美國廣播公司引用美國國土安全部前情報負責人約翰·科恩的話報導：“伊朗在墨西哥和南美地區有著廣泛的存在，他們在那裡有關係網絡，也擁有無人機，而現在他們又有實施攻擊的動機。”但聯邦調查局沒有說明搭載伊朗無人機的船只如何或何時能夠接近美國本土。



美國國土安全部近日還發布內部公告，警告稱中東戰事恐刺激美國境內“獨狼”式襲擊，包括首都華盛頓、洛杉磯在內的多個大城市已加強在重點區域的巡邏與警戒。



據《洛杉磯時報》報導，美國聯邦機構在戰事爆發後曾偵測到神秘的加密無線電廣播，信息開頭使用波斯語重復“注意、注意”，由此猜測這些廣播可能是激活美國境內潛伏特工的信號。



報導稱，洛杉磯地區有70萬伊朗裔移民，是伊朗本土之外最大的伊朗裔聚居區。洛杉磯警方擔心，有人可能發動“獨狼”式襲擊為伊朗復仇。洛杉磯縣警察局11日發布通告稱，警方保持高度戒備，加強對宗教場所、文化機構及縣內其他重要地點的巡

邏，並呼籲居民報告可疑活動。



美國國土安全部在一份公告中警告稱，美國正處於一種“威脅加劇的安全環境”。公告指出，伊朗兩名宗教領袖近日呼籲世界各地的穆斯林為伊朗已故最高領袖哈梅內伊復仇。美國聯邦調查局和國家安全局也提醒：“與伊朗有關的網絡行為者，近期可能對美國設備和網絡發起攻擊行動。”