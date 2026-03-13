中評編譯：伊朗戰爭暴露的美國智庫弱化問題

中評社首爾3月13日電（記者 崔銀珍編譯）韓國首爾大學政治外交學系教授全在晟在3月10日發表於《東亞日報》的專欄中指出，美國與以色列對伊朗發動的空襲雖取得戰術層面的成功，但戰爭應如何收場的戰略設計仍未顯現。他認為，這一“出口戰略”缺失的背後，反映出長期支撐美國外交政策的政策與知識生態正在弱化。在外交政策日益政治化的背景下，美國政策共同體的作用空間不斷收縮。對此，韓國也有必要在政府渠道之外拓展與美國學界和智庫的政策網絡，以應對分化的美國政策環境。以下為專欄全文編譯：



美國對伊朗的打擊取得了驚人的軍事成功。美國與以色列的空襲對包括持續37年鐵腕統治的最高領袖阿里·哈梅內伊在內的伊朗領導層以及主要軍事設施造成沉重打擊，並在短時間內掌握了戰場主動權。然而，戰爭的關鍵並不在於第一次空襲，而在於接下來要做什麼。美國總統唐納德·特朗普先後提及消除核威脅、政權更替、誘導談判等彼此之間難以形成一致性的目標，甚至讓人懷疑這場戰爭從一開始是否存在明確的戰爭目的。儘管在戰術層面取得成功，但戰爭應當在何種狀態下結束的政治終局仍不可見。



這一情況從側面說明了去年12月發布的《國家安全戰略》（NSS）中所提出的美國大戰略框架並未在實際政策中得到充分體現。在缺乏戰略一致性的情況下展開的軍事行動，不僅動搖伊朗及中東地區秩序的基礎，也正在向能源供應鏈與全球經濟秩序投下不可預測的衝擊。這不僅是政策能力層面的問題，也清楚地反映出美國外交政策日益呈現出個人化與政治化的傾向。



過去，美國外交的一大優勢在於其將軍事力量轉化為戰略的深厚政策與知識生態。自20世紀初布魯金斯學會與外交關係協會（CFR）成立以來，美國一直維持著連接學界與政府的精密政策共同體。在冷戰時期，蘭德公司與戰略與國際問題研究中心（CSIS）等眾多智庫所積累的核戰略與國際秩序論述，是界定國家利益的政策共同體的產物。通過開放式任命制度吸納民間專業人才進入政府，以及在政權更替時往返於智庫與政府之間的“旋轉門”（Revolving Door）機制，即政府與民間之間的人才交流體系，長期構成支撐美國外交韌性的關鍵支柱。兩黨戰略家在智庫這一公共討論空間中跨黨派交流，就國家利益達成知識性共識，而這些積累下來的知識與官僚體系結合後，最終轉化為強大的政策執行力。



然而近年來，美國這一政策與知識生態的功能正在明顯削弱。政治極化不僅分裂了智庫與學界，也壓縮了政策討論的空間。政策決策越來越集中於狹窄的政治權力圈內部，智庫難以充分參與政策形成過程。對政策信息的獲取受到限制，規劃長期替代方案的空間也隨之縮小。

