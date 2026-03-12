韓貿易代表：將與美方就301調查緊密協商

中評社香港3月12日電／韓聯社報導，韓國產業通商部通商交涉本部長呂翰九12日就美國政府發起301調查一事表示，這是意料之中的事，政府將不放鬆警惕，繼續與美方保持緊密協商，爭取實現國家利益最大化。



美國貿易代表辦公室（USTR）當天官宣依據《貿易法》第301條就工業結構性產能過剩、強迫勞動等貿易不公平行為啟動調查，對象為韓國、中國、日本、歐盟等16個經濟體。消息傳出後，呂翰九緊急召開記者會介紹美方措施和政府應對情況。



呂翰九表示，美方相關措施的目標在於儘量維持已簽署的貿易協議（deal），利用除《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）以外的其他法律手段，將關稅稅率恢復至美國聯邦最高法院裁定相關徵稅措施違法之前的水準。由於301調查進程通常耗時數月，美方先依據《貿易法》第122條對全球進口商品徵收10%的關稅，預計關稅稅率將在7月中旬以後回到最高法院違憲裁定之前水準。



對於美國通過301調查對韓國徵收追加關稅的可能性，呂翰九表示，他上周與美國貿易代表會晤時，美方表明將維持已達成的貿易協議，政府也多次闡明美方調查不應違背最惠國待遇協議精神。但不排除美方動用強有力的法律手段採取多種措施，政府將不放鬆警惕，與美方隨時進行協商，實現國家利益最大化。



被問及電商酷澎（coupang）是否會被列入此次調查對象時，呂翰九予以否認。他說，上周與美國貿易代表討論相關事宜，並申明“韓方依法公平調查酷澎用戶資訊洩露事件，美方對其適用301調查不妥”的立場。



呂翰九說，韓美關係恢復穩定的第一步是落實去年11月兩國首腦達成的協議。在美方對16個經濟體發起301調查的情況下，如果有關方違反或忽視已達成的協議，就不排除美方對其上調關稅率的可能性。政府將與相關行業進行協商後，在下月15日之前向美方提交意見書。