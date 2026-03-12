】 【打 印】 
國泰下周三起加燃油附加費逾倍
　　中評社香港3月12日電／國泰航空宣布，3月18日起上調客運燃油附加費，短、中、長途航班加幅均超過一倍。

　　香港電台報導，下星期三起，國泰短途航班將由現時港幣142元上調至290元、中程航班由264元增至541元、長途航班由569元升至1164元。

　　國泰表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲近一倍，燃油附加費將按既定機制上調。國泰說，會定期檢視燃油附加費水平，密切留意航空燃油價格走勢。

