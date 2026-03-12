李家超：積極對接“十五五”推動高質量發展

行政長官李家超5日上午在北京列席十四屆全國人大四次會議開幕會。(圖源：李家超社交專頁) 中評社香港3月12日電／香港行政長官李家超今天表示，十四屆全國人大四次會議今日通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。衷心感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。



李家超指出，《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，提出期內的主要目標包括高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、進一步全面深化改革取得新突破、社會文明程度明顯提升、人民生活品質不斷提高、美麗中國取得新的重大進展，以及國家安全屏障更加鞏固。香港特區對此深感鼓舞，定當主動對接《十五五規劃綱要》，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化貢獻香港力量。



他說，我衷心感謝國家對香港的堅定支持和關懷，在《十五五規劃綱要》提出多項促進香港長期繁榮穩定以及深化粵港澳大灣區建設的內容。我會領導特區政府切實履行第一責任人的角色，團結社會各界積極配合和主動對接國家“十五五”規劃。我們會通過構建系統性的政策框架，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細致的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性、前瞻性的首份“香港五年規劃”。各政策局早前按我指示成立的預備小組現已轉為“香港五年規劃編制小組”，會全速編制香港五年規劃，並在今年內完成有關工作。



李家超表示，對接國家“十五五”規劃的首份“香港五年規劃”將影響深遠，是香港特區共同的行動綱領，會勾勒香港在未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。“香港五年規劃”為香港帶來最直接的得益，源於其背後國家發展的強大支撐。國家作為世界第二大經濟體的綜合實力，為香港提供了龐大的市場動力和發展機遇；國家在創新科技、人工智能、大數據、基礎設施建設等領域的發展躍居全球領先地位，香港可借助國家的產業生態和發展，實現自身新興產業的跨越式發展。例如，在金融領域方面，香港可依托國家推動人民幣國際化的戰略，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，通過優化互聯互通等鞏固和提升國際金融中心地位；在創科領域方面，香港可通過“北部都會區”建設加快產學研協同轉化；在產業升級領域方面，香港亦可在融入“人工智能＋”等國家戰略中，為香港的傳統優勢產業賦能，在新一輪科技革命和產業變革中壯大發展自身的新質生產力。



為確保編制工作順利進行，我會主導有關工作，並由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。我深信，只要大家上下一心、群策群力，首份“香港五年規劃”必會成為引領香港開創新局面、實現新飛躍的行動指南，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實的基礎，在融入和服務國家發展大局的征程中展現香港的新擔當、新作為。



李家超指出，《十五五規劃綱要》明確表示要堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，落實“愛國者治港”原則，提升香港依法治理效能，促進香港經濟社會發展，發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用。《十五五規劃綱要》支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設。《十五五規劃綱要》更首度加入支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，亦明確支持香港加快北部都會區建設和打造國際高端人才集聚高地。



香港定必抓緊機遇主動對接國家戰略要求，切實把中央賦予香港的新定位、新功能和新任務轉化為推動香港經濟高質量發展和改善民生的實際成果。北部都會區是香港重要的戰略發展區域，特區政府正加快推動北部都會區發展，通過片區開發、優惠政策包等創新合作模式，多措並舉，吸引更多龍頭企業落戶，將這片與內地山海相連的土地轉化為香港經濟發展的新引擎。



《十五五規劃綱要》指出要加強香港與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利香港居民在內地發展和生活政策措施，並有序推進香港與內地金融市場互聯互通。



《十五五規劃綱要》首度明確提出，要深化與內地產學研創新協同，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，推進港深西部鐵路前期工作，高質量建設河套等重大合作平台，並健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持香港深度參與高質量共建“一帶一路”，發揮專業服務優勢協助企業“走出去”，發揮香港在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。

