李剛代表：要將核心技術牢牢掌握在自己手中

全國人大代表、天津鋼管製造有限公司工程師李剛（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第三場“代表通道”集中採訪活動12日在人民大會堂舉行。全國人大代表、天津鋼管製造有限公司工程師李剛受訪時說，一定要將核心技術牢牢掌握在自己手中。未來，我們將繼續加強科技創新，用我們造出的鋼管，鍛造大國重器的“鋼鐵脊梁”。



李剛在回答記者提問時介紹，我們國家最大的海上氣田是“深海一號”。在大約1000米的深海中，9425根國內最大管徑無縫海管全由我們製造。現在全球100多個國家和地區都在使用我們的產品，這就是市場用訂單給中國製造投的“信任票”。



李剛說，作為一名電氣工程師，自己最難忘的就是帶著工友們一起攻關“特殊扣石油套管擰接控制技術”的經歷，它是鋼管精密對鎖與智能智控，就像給油氣井裝“超級防洩漏的高壓接頭”，必須嚴絲合縫、力度精準、一點都不能差。當時，批量供應1800米深水用管的技術被國外壟斷，我們國內生產的深海管線經常性能不穩。經過許多日夜扎根現場，我們拿著失效的接頭一個一個分析，一次次失敗，一次次改進，終於把這個問題給解決了。這些年，我們參與了7項國家重點研發項目，完成了5項行業關鍵材料攻關，為行業的發展貢獻了力量。



李剛講述，從西氣東輸的油氣輸送管，到南海深海鑽井平台的抗腐蝕性套管，再到新能源領域的特種管材，我們啃下了許多國家重大工程的“硬骨頭”。比如深海油氣開採用管，以前完全依賴進口，現在我們不僅能夠自主生產，還把成本降到國外產品的60%，交貨周期縮短一半，直接推動我國油氣管材進口率從90%降至30%以下。這種“卡脖子”領域的突破，為我國能源安全戰略提供了“硬支撐”。



“這一路我感觸最深的就是：一定要將核心技術牢牢掌握在自己手中！未來，我們將繼續加強科技創新，用我們造出的鋼管，鍛造大國重器的‘鋼鐵脊梁’！”



