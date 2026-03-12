陸曉琳：“一帶一路”給民營企業帶來大機遇

全國人大代表、博發康安控股集團有限公司董事長陸曉琳（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第三場“代表通道”集中採訪活動12日在人民大會堂舉行。全國人大代表、博發康安控股集團有限公司董事長陸曉琳受訪表示，共建“一帶一路”，讓民營企業在“走出去”開展國際合作上遇到了非常大的機遇。



陸曉琳來自一家民營企業，參與過多項“一帶一路”沿線境外項目工程建設。在談到其中的感受時，陸曉琳說，共建“一帶一路”，讓我們民營企業在“走出去”開展國際合作上遇到了非常大的機遇。



陸曉琳說，自己所在的企業參與了“一帶一路”沿線多個境外工程項目的建設，其中最難忘的是東南亞的一個大型電站項目。當時，光發電機的定子就重達300噸，定子就是發電機中靜止不動的那部分，這相當於8架波音737飛機的重量。要把這些設備運到山裡的項目地並且安裝完成，是個大難題。經過反復勘察，我們最終確定了用“路橋加固＋江河混運”這樣的運輸方案，趁汛期水位最高的時候，用駁船運送核心的零部件，最終解決了這個難題。



“還有一個難題，是我們的施工隊伍中有中方的，還有外方的工程師，語言不通、文化差異都給項目的順利進展帶來了極大挑戰。”陸曉琳說，為此，我們每周都開雙語協調會，並且還開設了“文化交流角”，我們的施工時間也調整到避開當地的宗教節日；食堂中還增加了咖喱飯等當地的特色食物，當然了，還有東北的水餃，特別受歡迎。在技術合作方面，我們的中方工程師教外方工程師如何操作大型的起重機，外方人員則帶領我們勘察地形、避開雨季的禁忌等，提出了多種類型的優化施工方案。