中方呼籲立即停火止戰　推動黎以局勢盡快降溫

（圖片來源：央視新聞） 中評社香港3月12日電／當地時間11日，聯合國安理會就黎以衝突局勢舉行緊急會議。中方在會上表示，當前中東戰火升級蔓延，黎以局勢驟然升溫。戰事持續下去不符合任何一方利益。國際社會應匯聚促和努力，盡快推動緩和緊張局勢，恢復地區和平穩定。



據央視新聞報導，聯合國負責維和事務的副秘書長拉克魯瓦表示，自3月初以來，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊記錄到超過4000次火力活動，聯黎部隊還觀察到以色列軍隊在多個地點進入黎巴嫩境內，衝突也多次威脅聯合國維和人員安全。黎以臨時邊界“藍線”沿線的交火明顯違反安理會第1701號決議。聯合國分管人道主義事務的副秘書長兼緊急救濟協調員弗萊徹表示，衝突地區人道主義形勢在迅速惡化，國際社會必須重新回到理性外交和和平解決的軌道。



中國常駐聯合國代表傅聰在會上表示，中方譴責任何針對平民和外交人員的襲擊，呼籲各方停止敵對行動，推動局勢緩和降溫，履行國際法、特別是國際人道法義務。



中國常駐聯合國代表 傅聰：以色列應立即從黎巴嫩撤軍，我們歡迎黎巴嫩政府致力於結束衝突的積極表態，支持維護黎巴嫩主權，安全和領土完整。



中方表示，國際社會應加大對黎巴嫩的援助力度，支持黎巴嫩政府穩定國內局勢、保障基本民生。中方強烈譴責針對聯黎部隊的襲擊，願同國際社會一道為推動平息黎以局勢，恢復黎巴嫩和中東地區和平穩定作出不懈努力。