中評現場：習近平等出席人大閉幕會

第十四屆全國人民代表大會第四次會議12日下午在北京人民大會堂閉幕（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）第十四屆全國人民代表大會第四次會議12日下午在北京人民大會堂閉幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議。



“會議應出席代表2878人，出席2762人，缺席116人，出席人數符合法定人數。”下午3時，全國人大常委會委員長趙樂際宣布會議開始。



會議經表決，通過了十四屆全國人大四次會議關於政府工作報告的決議、通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議、通過了十四屆全國人大四次會議關於2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃的決議、通過了十四屆全國人大四次會議關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算的決議。



會議經表決，通過了十四屆全國人大四次會議關於全國人大常委會工作報告的決議、最高人民法院工作報告的決議、關於最高人民檢察院工作報告的決議。



會議經表決，通過了生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法。生態環境法典自2026年8月15日起施行，民族團結進步促進法自2026年7月1日起施行，國家發展規劃法自公布之日起施行。



會議表決通過了十四屆全國人大四次會議關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定。

