人大閉幕　衆代表答中評：信心滿滿！

全國人大代表、中國社會科學院學部委員張翼（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵 陳思遠）十四屆全國人大四次會議3月12日下午閉幕。多位來自各行各業的全國人大代表接受中評社記者采訪時，分享了此次參會感受及對“十五五”的展望。記者注意到，“信心”成為代表們口中的高頻關鍵詞，大家均對“十五五”時期的國家發展滿懷信心，表示將立足所在地區、所屬行業的發展優勢，在新一年履職之路上實幹篤行、接續奮進。



全國人大代表、中國社會科學院學部委員張翼表示，今年的全國兩會既對2026年的工作作出部署，更對“十五五”規劃開展系統謀劃。會議期間，人大代表們積極發言、建言獻策，一方面對政府工作報告的諸多內容予以細化，另一方面圍繞“十五五”規劃展開全面深入討論，完善了各項具體部署，為規劃中的指標體系及每一步發展安排都進行了精心謀劃。



談到對“十五五”時期國家發展的展望時，張翼著重提及，希望民生保障工作能持續優化。他認為，人民群衆對改革開放的期盼，需與國家發展進步同頻同步，唯有扎實做好社會保障工作，以社會的長期穩定為基礎，才能為經濟的快速發展提供堅實支撑。



“信心滿滿！”全國人大代表、方大集團董事長熊建明展望“十五五”時說，“十五五”規劃對國家未來發展作出了科學且美好的整體擘畫，在科技創新、產業迭代等諸多領域明確了發展方向，既讓人滿懷期待，也讓企業家們明晰了未來的實幹方向與行動路徑。他還提到，“十五五”規劃對粵港澳大灣區的輻射帶動作用作出了詳實闡釋，大灣區在高密度聯絡方面形成了顯著優勢，這為江西帶來了諸多發展機遇。江西可在產業協作、制度借鑒等方面向大灣區學習，搶抓發展契機。

