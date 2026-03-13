全國人大會議閉幕 香港代表暢談香港機遇

第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，12日下午在北京人民大會堂閉幕。多位港區全國人大代表在會場外合影（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月13日電（記者 盧哲）第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，12日下午在北京人民大會堂閉幕。大會批准政府工作報告、“十五五”規劃綱要、全國人大常委會工作報告等。多位港區全國人大代表接受中評社記者訪問時表示，今年是“十五五”規劃開局之年，香港機遇無限。返港後將共同努力，為融入服務國家大局做出香港貢獻。



港區全國人大代表召集人陳勇表示，十四屆全國人大四次會議圓滿閉幕，身處北京，每日審議報告、履行監督職責，最強烈的感受是：國家發展藍圖愈發清晰，香港的角色也愈發明確——融入和服務好國家大局，香港方能進一步大展拳腳。



陳勇表示，香港要發力，關鍵在於“精準對接”。李家超特首帶領香港正制定五年規劃，絕非從零開始，而是要以國家宏偉藍圖為坐標。無論是前海、河套，還是北部都會區，都是深港共建、協同創新的重要抓手，令香港有效對接“十五五”規劃。正如一直強調的，只要上到國家高速發展這班列車，主動對接、積極融入，香港在金融、創科等傳統和新興優勢領域就能實現新飛躍。



陳勇說，藍圖已繪就，只待加速落實。“作為港區人大代表，我們定當帶頭向香港各界宣揚兩會精神，凝聚各界共識。香港只要把握好天時地利人和，主動作為、乘勢而上，必能在融入、服務國家發展大局中，大有作為，書寫出更精彩的新篇章。”



港區全國人大代表冼漢迪說，回望過去幾天的議程，無論是審查“十五五”規劃綱要草案、審議各項工作報告，還是與代表委員們交流心得，自己都深刻感受到國家對“科技自立自強”“發展新質生產力”的高度重視。



冼漢迪認為，面對國家“十五五”的歷史機遇，香港必須主動對接、積極作為。“十五五”強調發展新質生產力、加強原始創新，這與香港建設國際創新科技中心的目標高度契合。香港基礎科研實力雄厚，在人工智能、生命健康科技、金融科技等領域具備獨特優勢。香港應充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用，將自身與國際化的科研資源、頂尖人才與粵港澳大灣區的完備產業鏈深度融合。今年，香港將首次制定的五年規劃，主動對接國家戰略。可以預見，在國家加快高水平科技自立自強的征程上，香港必將貢獻不可替代的“香港力量”。