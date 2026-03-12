司法部長賀榮：“十五五”立法將突出四方面

司法部部長賀榮在“部長通道”回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）3月12日下午，十四屆全國人大四次會議第三場“部長通道”集中採訪活動在人民大會堂北大廳舉行。司法部部長賀榮在回答記者提問時表示，“十四五”期間，國務院提請全國人大常委會審議法律議案60部，制定修訂行政法規165件次、廢止53件，政府立法質量和效率不斷提高。今年是“十五五”開局之年，政府立法工作將突出優化營商環境、突出促進科技創新、突出保障民生和突出服務保障高水平對外開放四個方面。



如何看待立法工作取得的成效？



賀榮表示，大會剛剛審議通過3部重要法律，充分體現了黨和國家對立法工作的高度重視，彰顯了“中國之治”的制度優勢。習近平總書記強調，發展要高質量，立法也要高質量。“十四五”期間，國務院提請全國人大常委會審議法律議案60部，制定修訂行政法規165件次、廢止53件，政府立法質量和效率不斷提高。這可以從兩個方面看：



一個是內容上，精準服務黨和國家工作大局的作用越來越凸顯。比如，民營經濟促進法出台後，全國各地相繼出台了22部配套規定，對穩定預期、提振信心發揮了重要作用。還比如，制定國際郵輪靠港補給的規定，這是一部急需的行政法規，出台之後很大程度上促進了郵輪經濟的發展。大家可能都注意到了，去年我國國際郵輪旅客的運輸量超過了130萬人次，同比增加25.2%。



還有一個從效率上看，用“小快靈”立法及時回應大民生。小切口、短周期，更加務實管用。比如，制定社會保險經辦條例，極大惠及了13.9億社保卡的持有人員。還比如，制定消費者權益保護法實施條例，治理網絡消費痛點難點，極大惠及了9億多網上消費者，在網上購物更加放心。還有未成年人網絡保護條例，為將近2億的未成年網民，這些“小網民”們的身心健康砌起了一道“防火牆”。還有大家比較熟悉的全民閱讀促進條例，讓大家多讀書、讀好書。

