生態環境部部長黃潤秋：人工智能賦能生態環境監管

生態環境部部長黃潤秋12日下午在十四屆全國人大四次會議第三場“部長通道”接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）生態環境部部長黃潤秋12日下午在十四屆全國人大四次會議第三場“部長通道”接受記者採訪，他表示，現在的生態環境監管已經邁進了數字化、信息化、智能化的新階段，尤其是以智慧化監測和非現場執法這“兩場變革”最為典型、最具代表性。



有記者問到，生態環境監管在環境治理體系中具有重要作用。請您介紹一下在監管能力建設方面，生態環境部有哪些考慮？尤其對數字技術有哪些應用，帶來了哪些新的變化？



黃潤秋表示，監測和執法是生態環境監管的兩個重要支柱，也是以高水平保護推動高質量發展的重要途徑。這些年，生態環境部圍繞高水平保護，一直在推動生態環境監管理念的“四個轉變”，也就是從過去的單一監管向“監管＋服務”轉變，從分散監管向集中統一監管轉變，從事後監管向全過程全鏈條監管轉變，從人防為主向技防優先轉變。這“四個轉變”，有力推動了生態環境監管能力的提升，企業守法經營、達標排放的意識也顯著增強，這些年，全國環境違法案件從五年前的13萬件降到了去年的4.3萬件，下降幅度達到68%。



黃潤秋說，但是我們也要看到，現如今的環境違法行為，表現形式越來越隱蔽，手段也在不斷翻新，尤其是監測數據造假行為，有向鏈條化、專業化方向發展的趨勢。這些問題查起來是很困難的，用過去的“人海戰術”往往也是無濟於事的。好在這些年數字化、信息化、人工智能技術的快速發展，為這些問題的破解提供了很好的途徑。可以說，現在的生態環境監管已經邁進了數字化、信息化、智能化的新階段，尤其是以智慧化監測和非現場執法這“兩場變革”最為典型、最具代表性。

