自然資源部部長關志鷗：海洋是發展戰略要地

3月12日下午閉幕會後，在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大四次會議第三場“部長通道”集中採訪活動（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）自然資源部部長關志鷗在十四屆全國人大四次會議第三場“部長通道”接受記者採訪時表示，海洋是高質量發展戰略要地，我國海洋開發保護取得了新的成效，我們的藍色朋友圈也在不斷擴大。他說，我國成為海洋生物多樣性協定的首批締約國，已和50多個國家和國際組織簽署了藍色經濟合作協議，並和多個國家聯合開展極地大洋科考。



海洋經濟是新的經濟增長點。我們國家海洋經濟高質量發展有哪些新的進展？下一步，對落實“十五五”規劃任務又有什麼樣的考慮？



針對這些問題，關志鷗表示，海洋是高質量發展戰略要地，習近平總書記指出，“要進一步關心海洋、認識海洋、經略海洋”，“走出一條具有中國特色的向海圖強之路”。經過我們的共同努力，我國海洋開發保護取得了新的成效。



關志鷗介紹，我們的藍色家底變得更加厚實了。2025年海洋生產總值突破了11萬億，占GDP的比重達到7.9%，船舶和海工裝備、海上風電、海洋漁業等產業的規模位居世界前列，我們自主研發的海洋藥物品類占全球上市品類的28%。同時，海洋能、海水淡化的產值也在不斷的擴大。



關志鷗說，我們的藍色家園變得更加靚麗了。我們始終堅持嚴控新增圍填海，自然岸線保有率超過了35%，紅樹林的面積達到47.5萬畝，保持了連續增長的態勢。我們設立了黃岩島國家級自然保護區，加強了對珊瑚礁等重要生態系統的保護修復，特別是一批藍色海灣、美麗岸灘、和美海島正在成為百姓的幸福打卡地。

