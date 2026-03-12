日媒：特朗普下一個週末行動目標—古巴？

中評社香港3月12日電／日本經濟新聞編輯委員田中孝幸撰文指出，美國總統特朗普對伊朗發動大規模空襲，炸死了伊朗最高領袖何梅尼。特朗普不惜採取超越以往國際常識的軍事行動，這種態度引發了不安，但其時機也浮現出一定的規律性——在週五和週六發動軍事行動的傾向很強。“週末的特朗普果然很危險”，在斬首何梅尼的美軍行動開始後，屬於七國集團（G7）成員的歐洲主要國家的一名高層官員如此表示。



“古巴”也將是週末？



文章稱，特朗普的支持率從去年冬天開始就一直徘徊在4成左右，有觀點預測，如果執政黨共和黨在今年秋天舉行的國會中期選舉中敗北，特朗普將成為跛腳鴨。因此也有觀點認為，隨著在新聞量比平時減少的週末發動軍事行動，使對政府不利的國內新聞變得不顯眼。



因教唆未成年人賣淫等罪名被起訴、並於2019年自殺的美國富豪愛潑斯坦的資料公開、政府在非法移民對策上的不力等，最近接連出現拉低政府支持率的問題。日本外務省的一名前官員分析稱，“美國內政的政治因素對世界軍事局勢產生的影響比以往更大”。



在這種情況下，有人預測特朗普將介入古巴。這是因為，如果能推翻從1960年代開始一直困擾歷屆美國政府的古巴反美政權，對特朗普來說將成為鞏固政權的歷史性功績。



在3月7日的演講中，特朗普表示“古巴正迎來最後的瞬間”，暗示一旦對伊朗的攻擊結束，將對古巴採取顛覆體制的行動。聽了特朗普發言的歐洲的聯合國機構的一名官員表示，“雖然不知道是否會有軍事行動，但我能斷言一件事。即如果開始，很有可能是週末”。