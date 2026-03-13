美軍力指數稱美軍無法同時應對兩場重大衝突

美智庫傳統基金會發佈2026“美軍力指數”報告 中評社華盛頓3月12日電（記者 余東暉）根據美國智庫最新出爐的“美國軍事實力指數”報告，目前美軍力量極有可能無法在應對一場曠日持久的重大區域衝突的同時，兼顧其他各種軍事存在和參與活動。美軍恐怕無力應對兩場幾乎同時發生的重大區域衝突。主要軍事盟友普遍疲弱更使這一局面雪上加霜。



這是美國智庫傳統基金會最新發布的2026年“美國軍事實力指數”報告得出的結論。能夠同時應對兩場重大軍事衝突，近年來一直是美國軍力建設的目標，因而傳統基金會這個一年一度的美國軍力評估報告也一直是以“兩戰能力”為基準，衡量美軍能否同時威懾並最終贏得兩場重大衝突。最新的結論對正在與以色列一起發動伊朗戰爭的美國提出了警告。



傳統基金會艾利森國家安全中心主任格林威（Rob Greenway）說：“今年的美國軍事實力指數描繪了一幅發人深省的畫面：多年的投資不足和過度使用，使得美軍可能無法在一場曠日持久的衝突中威懾或擊敗實力近乎相當的對手。”五角大樓已經明確將中國當作實力“近乎相當”（near-peer）的主要對手。



作為美國主要的保守派智庫，傳統基金會曾是特朗普智囊的匯聚之地。特朗普第二次競選時，傳統基金會出台的“2025計劃”曾被認為是特朗普的“政策路線圖”。儘管當時特朗普刻意與之保持距離，但在特朗普執政一年多時回望，其許多政策確實就是實施“2025計劃”構建的藍圖。那個計劃對華立場強硬，而最新出爐的“美軍實力指數”報告也散發著濃重的遏制中國色彩，將中國當作幾乎所有評估方面的頭號“假想敵”。