謝湧海談十五五：香港如何服務金融強國建設

香港中華總商會永遠榮譽會長、中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長謝湧海（中評社 束沐攝） 中評社香港3月14日電（記者 束沐）香港中華總商會永遠榮譽會長、中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長謝湧海在首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇上表示，“十五五”提出建設金融強國，金融更好服務實體經濟，香港金融真正騰飛靠的是國家改革開放，香港現有制度要繼續維護，自由港、普通法、自貿港地位都要保持好。



我國不走“去工業化”道路 金融服務實體經濟



謝湧海表示，回顧“十四五”時期，中國堅持堅持做大做強工業，沒有走歐美“去工業化”的路。保持世界最大出口國地位，儘管美國不斷施壓，但依然能夠保持全球外貿優勢。關鍵領域科技自主可控，軍事裝備走在世界前列。“十五五”提出建設金融強國，金融服務實體經濟。我國是金融大國，但離金融強國仍有較大發展空間。



他認為，“十五五”規劃堅持全產業鏈自主可控和安全，強調真正的自創研發能力。中國在人工智能的應用場景、開源性、訓練能力、大數據、算力和電力方面發展具有優勢，“十五五”人工智能的發展有望領先全球，帶來生產力的大幅提升，是重大機遇和競爭力。



香港金融騰飛靠改革開放 繼續發揮獨特優勢



謝湧海表示，金融是香港的核心強項。香港金融已有160年歷史，但真正騰飛靠的是國家的改革開放，主要有兩次驅動：一是企業股份制改革，二是中國加入WTO後承諾開放金融市場。香港國際金融市場發展主要是其固有的獨特製度優勢加上國家改革開放的結果。香港金融為改革開放做出了很大貢獻。



他強調，香港這套制度要繼續維護，自由港、普通法、自貿港地位都要保持好。他認為，國際企業和資金習慣香港的普通法體系、外匯自由、無關稅、低稅率的環境。《國安法》出台後，跨國企業在港的地區總部和分支機構不減反增。在美元信用下降的背景下，不少避險資金流入香港。香港將繼續扮演投資人、中間人和增值人的角色。

