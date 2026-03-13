徐曉全：大陸反獨更有力　融合發展更深入

中國社會科學院台灣研究所研究員徐曉全（受訪者供圖） 中評社北京3月13日電（記者 陳思遠）中國社會科學院台灣研究所研究員徐曉全日前就政府工作報告和“十五五”規劃草案中涉台內容接受中評社記者採訪，他表示，“十五五”時期，大陸將在新時代黨解決台灣問題的總體方略引領下，重點聚焦兩大方面的工作：一方面，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定；另一方面，深化兩岸各領域融合發展。



新時代黨解決台灣問題的總體方略系統完備、有機協同



徐曉全認為，新時代黨解決台灣問題的總體方略提出以來，基本與“十四五”規劃實施周期重合。五年來，在總體方略指引下，大陸始終在堅持一個中國原則和“九二共識”基礎上，堅定不移走兩岸關係和平發展、融合發展道路，堅決開展反分裂反干涉鬥爭，推動兩岸關係克難前行，有力捍衛了一個中國原則，進一步掌握了推進祖國統一的戰略主動。



今年政府工作報告貫徹黨的二十屆四中全會精神，在政府工作報告中首次使用“深入貫徹”取代此前的“堅持貫徹”表述。徐曉全分析指出，這表明儘管面臨日益複雜嚴峻的台海形勢，大陸牢牢掌握兩岸關係主導權主動權，按照既定方向和節奏，扎實、穩步推進祖國統一進程，充分彰顯以總體方略引領祖國統一大業的堅定意志與高度戰略自信。



他表示，新時代黨解決台灣問題的總體方略是一個系統完備、有機協同的理論、政策與實踐體系，涵蓋政治、經濟、文化、社會、軍事等多重維度。“深入貫徹”的表述，彰顯了更強的執行力、更廣的覆蓋領域與更深的落實層次。從橫向來看，總體方略將全面貫穿政治、經濟、文化、社會、軍事、外交等各領域對台工作，各組成部分相互支撐、協同發力。從縱向來看，每個領域的工作將做得更實、更細，也更有力度，“台獨”分裂活動和外部勢力干涉的空間將越來越小，兩岸融合發展的道路將越走越寬。



徐曉全表示，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略的戰略意圖，體現在多個新的政策表述中。



首先，政府工作報告中首次對“台獨”分裂勢力使用“打擊”一詞，與以往的“反對”、“遏制”相比，“打擊”一詞直指分裂勢力本身，而且更加主動、更加有力、更為精準，標誌著反“獨”鬥爭從立場宣示轉向法治化、精準化的實際行動，凸顯對“台獨”分裂勢力的依法管轄權，彰顯捍衛國家主權和領土完整的堅定決心與強大能力。可以預見，未來若“台獨”分裂分子膽敢以身試法，將面臨大陸多管齊下、雷霆萬鈞的沉重打擊。

