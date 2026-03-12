賈少謙代表：中國製造業已具備量質同升優勢

全國人大代表，海信集團黨委書記、董事長賈少謙（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第三場“代表通道”集中採訪活動12日下午在人民大會堂舉行。全國人大代表，海信集團黨委書記、董事長賈少謙受訪表示，中國製造業在面臨新的升級轉型的關鍵時刻，目前已經具備了“量質同升”的優勢。



在回答記者提問時，賈少謙說，自己來自山東省海信集團。海信成立57年了，是製造業成就了今天的海信。“我是1997年加入海信，從基層做起，一路見證了中國製造從長期的跟跑到並跑，到今天某些領域已經實現了領跑的歷史性跨越。從事製造業多年，我深切的體會是：一切都離不開‘創新’二字。”



賈少謙以海信在顯示領域的芯片技術舉例說，海信深度耕耘，凝聚了26年的酸甜苦辣，但也給了我們定義自己產品的能力。海信在全球首發了AI光色同控芯片和背光芯片，正是這兩顆顯示領域的芯片，讓海信在全球率先推出三維控色顯示技術，解決了困擾行業多年的光色同控難題，比國外領先一年多量產。正是越來越多的“全球首發首創”，讓中國製造走上了一個新高度，也讓我們嘗到了向價值鏈高端攀升的甜頭。



賈少謙說，製造業在過去被人稱為賺辛苦錢的行業，處在“微笑曲線”的底部。但今天，製造業已經成為對接新技術最快的舞台之一。“我們製造業在面臨新的升級轉型的關鍵時刻，目前已經具備了‘量質同升’的優勢，一方面，我們有規模效應帶來了量的優勢；另一方面，我們有核心技術帶來的質的優勢，這是‘量質齊升’給中國製造業轉型帶來的重大機遇，特別是今天AI技術的應用，對我們來說是千載難逢的歷史機遇。”



賈少謙舉例，比如海信中央空調燈塔工廠，在傳統的生產當中有一道工序叫做插管工序，工人需要用手工把幾十根銅管非常精準地穿入到幾百個鋁箔孔里，精細度要求比頭髮絲還要細，稍微偏差一點就會造成材料的破損。借助今天自動化技術的強大賦能，我們海信了自動穿管裝備，用17套高精度相機來充當眼睛，用11台機器人高速運作，用AI算法充當人腦進行實時思考，解決了困擾行業多年的難題。在這家工廠里，通過智能化技術的深層次應用，產品的開發速度提高37%，生產效率提高49%，生產成本降低35%，單位能耗降低13%。我們的效率上去了，成本下來了，綠色低碳也實現了。