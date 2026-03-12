】 【打 印】 
花絮：兩會閉幕　工作人員爭相合影留念
http://www.CRNTT.com   2026-03-12 22:48:19
記者們在大會堂前拍照留念（中評社　陳思遠攝）
　　中評社北京3月12日電（記者　陳思遠）3月12日，北京春風和煦、陽光明媚，第十四屆全國人民代表大會第四次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。為期近10天的全國兩會落下帷幕，各項服務保障的工作人員、媒體記者與參會代表們，在大會堂內外爭相合影留念，用鏡頭定格這段充實而難忘的時光。

　　下午2時許，搭載著全國人大代表的大巴車隊有序抵達天安門廣場。身著統一服裝的賓館引導員、隨車服務人員等工作人員，引導代表們下車並入場。待代表們陸陸續續進入人民大會堂後，廣場上的人流稍顯疏朗，忙碌了多日的工作人員們終於迎來片刻輕鬆，紛紛拿出手機、相機，在廣場各處挑選最佳機位拍照留念。

　　有人三兩結伴，以莊嚴的人民大會堂為背景留下合影；有人整齊列隊，擺出簡潔大方的隊形拍攝短視頻，記錄並肩奮戰的時光。大家臉上洋溢著圓滿完成任務的欣慰與輕鬆，連日來高強度工作帶來的疲憊，在歡聲笑語中一掃而空。

　　為兩會採訪奔波忙碌的各路記者們，也趁著閉幕間隙相約合影。扛著攝像設備、拿著採訪話筒的記者們，或是在大會堂門口結伴留影，或是熱情招呼路過的同行幫忙按下快門，定格屬於新聞人的兩會記憶。大家交流著採訪心得，分享著報導成果，在輕鬆的氛圍中為本次兩會採訪畫上圓滿句號。

　　大家在合影留念後，迅速回歸崗位，堅守好兩會最後一班崗，以認真負責的態度為這場盛會做好收尾工作。
 


