楊流昌：尋常日子裡，守一份心安得一份知足

藏於市井的"自在居"茶館是非遺傳承項目。 "心安茅屋穩，性定菜根香。" 樣式精巧、風味獨特的茶點。 中評社香港3月13日電／題：知足常樂



作者 楊流昌



新春正月初九，閩北的春來得格外早些。



那日天公作美，竟是個難得的大好晴天。陽光從一早就明晃晃的，像是誰把一整年的好光景都舀出來，潑在了這一天。我與愛人出門時，巷口的玉蘭已經爆了滿樹花苞，白茸茸的，在日光裡泛著溫潤蠟光。風還是涼的，卻軟了，拂在臉上，有種嬰兒手掌輕撫的柔和觸感。



這天行程滿滿，上午我們一行先前往小蕉鄉－－厚勝兄曾擔任校長的三明小蕉小學所在地參訪。彼時鄉野間櫻花盛放，粉白雲霞連綿成片，風一吹便落英繽紛，漫山春意醉人。中午眾人歡聚一堂，擺開盛宴敘舊暢談，酒足飯飽後，又同登三明市區麒麟山閒遊，登高望遠，看滿城春色舒展，心境也跟著開闊起來。



午後三時許，我們踱步來到市區這家藏於市井的“自在居”茶館。這是非遺傳承項目，由老同學順明的夫人主理，把茶館經營得雅致又溫馨。茶館門臉不大卻進深悠長，一進一進錯落，竟有三重院落。頭進是小巧天井，種著幾竿修竹，疏疏朗朗，日光漏下來，在青磚地上篩出一地碎金。竹下石槽養著幾尾紅鯉，悠悠擺尾，像是在慢悠悠丈量時光深淺。



今日相聚的都是自小在鄉間一同打鬧的老同學及家人：順明夫婦、來宇夫婦、厚勝夫婦、水宏兄、宗泰兄、居延兄。眾人陸續到齊，我進來時，來宇正靠窗摩挲一隻建盞，與水宏低聲閒談；厚勝夫婦坐於茶台旁靜候；宗泰在牆角端詳一幅弘一法師偈語拓本，裱裝素淨雅致。



“來了來了，就等你二位了！”順明迎上來，臉上堆著暖意，眼角皺紋擠成一團，卻滿是真誠歡喜。



我與愛人靠窗落座，正對著天井翠竹，陽光斜斜投下長影，如日晷指標，無聲標記著光陰緩緩流淌。



順明夫人是個心靈手巧的非遺傳承人，話不多卻笑意溫婉，一雙巧手打理茶事與茶點得心應手。今日茶席分了男女兩款，貼心細緻：男士品武夷山岩茶，沸水沖下，岩骨花香四溢，霸道辛銳中藏著回甘；女士則享用炭煮甘蔗水慢泡的老白茶，甘蔗水清甜溫潤，中和了白茶的清冽，入口柔潤舒心。



燙杯、溫壺、置茶、洗茶、泡茶、分茶，她動作輕緩篤定，千百遍的練習已成本能，舉手投足皆是非遺韻味。茶館本就是非遺專案，平日除了三五好友小聚泡茶，還會教授茶果子製作，有時單位團隊十幾人一同前來體驗，熱鬧又有意義。



不多時，順明夫人端上親手製作的茶點，樣式精巧、風味獨特：有源於唐代的非遺茶點“唐果子”，造型雅致、口感軟糯；還有用純百香果汁、桑葚汁慢火煎熬製成的百香果軟糖、莓莓軟糖，果香濃鬱、甜而不膩，每一口都是手作匠心。



“這岩茶夠霸道，”來宇呷一口茶，咂咂嘴笑道，“像咱們年輕時候的脾氣，直來直去，心氣兒足。”



眾人都笑了。可不是麼？年輕時誰不是心高氣傲，爭過、拼過、執著過，到頭來浮沉半生，爭來搶去的浮華，終如壺底茶渣，沉澱為平淡從容。



水宏忽然放下茶杯，慢悠悠開口：“前些日子收拾舊物，翻出《佛遺教經》，裡頭一句話，倒應今日的景。”



“哦？什麼話？”厚勝湊過來問。



“‘知足之人，雖臥地上，猶為安樂；不知足者，雖處天堂，亦不稱意。’”



話音落下，屋裡靜了一靜，唯有天井竹葉被風拂過，沙沙作響，似是輕聲應和。



我端起茶杯，看岩茶茶湯橙紅透亮，陽光穿過杯身，在桌面投下琥珀色光暈。忽然想起大學時讀皎然和尚的茶詩：



一飲滌昏寐，情來朗爽滿天地。

再飲清我神，忽如飛雨灑輕塵。

三飲便得道，何須苦心破煩惱。



那時只覺是文人誇張，此刻坐在自在居裡，聞著茶香，聽著老友閒話，看日光一寸寸西移，竟忽然懂了。所謂得道從不是玄虛之事，不過是尋常日子裡，守一份心安，得一份知足。

